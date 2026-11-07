https://mehrnews.com/x3dxFs ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۵۸ کد مطلب 7002856 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۵۸ جاری شدن سیلاب در جاده محلات محلات- در این ویدئو جاری شدن سیلاب در جاده محلات را ملاحظه می کنید. دریافت 2 MB کد مطلب 7002856 کپی شد مطالب مرتبط اسدی: ۲۴۱ کیلومتر از رودخانههای مرکزی لایروبی شد آمادگی عملیاتی شهرداری اراک برای مدیریت آبگرفتگیهای شهری تقویت می شود گرفتار شدن وانت در سیلاب ابراهیم آباد اراک شناسایی نقاط حادثهخیز و بسیج تجهیزات برای مدیریت سیلاب در ساوه برچسبها سیلاب محلات بارش باران
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