به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محمودی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه مانور عملیاتی مقابله با سیلابهای شهری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مدیریت مؤثر سیلابهای شهری نیازمند پیشبینی و آمادگی پیش از وقوع حادثه، تجهیز مناسب نیروهای عملیاتی و ایجاد هماهنگی کامل میان بخشهای مختلف مدیریت شهری است و برگزاری مانورهای عملیاتی نقش مهمی در سنجش این آمادگی دارد.
وی افزود: این مانور با هدف ارزیابی میزان آمادگی نیروهای عملیاتی، ماشینآلات و تجهیزات شهرداری برای مواجهه با بارشهای شدید و آبگرفتگیهای احتمالی اجرا شد.
محمودی تصریح کرد: یکی از مهمترین اهداف این برنامه، تمرین واکنش سریع در شرایط اضطراری و بررسی میزان هماهنگی میان مجموعههای مختلف شهرداری در زمان بروز حوادث ناشی از بارشهای شدید است تا در صورت وقوع بحران، فرآیند تصمیمگیری و عملیات میدانی با کمترین زمان ممکن انجام شود.
وی ادامه داد: در مدیریت سیلاب، صرفاً حضور نیروها پس از وقوع حادثه کافی نیست، بلکه باید پیش از وقوع بارش، نقاط آسیبپذیر شناسایی، ظرفیت تجهیزات و ماشینآلات بررسی و نیروهای عملیاتی برای ورود سریع به میدان آماده باشند.
شهردار اراک تاکید کرد: در این مانور، ظرفیتهای عملیاتی شهرداری در بخشهای مختلف از مرحله پیشبینی و پیشگیری تا واکنش سریع، مدیریت شرایط اضطراری و کنترل پیامدهای احتمالی سیلاب مورد ارزیابی قرار گرفت تا نقاط قوت و ضعف فرآیندهای موجود شناسایی و برای ارتقای آمادگی مجموعه مدیریت شهری برنامهریزی شود.
وی افزود: در زمان وقوع آبگرفتگی و سیلاب شهری، سرعت عمل و هماهنگی میان نیروهای عملیاتی، ماشینآلات و مدیران مربوطه اهمیت ویژهای دارد و برگزاری چنین مانورهایی فرصتی است تا فرآیندهای عملیاتی در شرایط شبیهسازیشده مورد آزمون قرار گیرد.
محمودی بیان کرد: هدف مدیریت شهری از اجرای این مانورها، صرفاً نمایش تجهیزات و توان عملیاتی نیست، بلکه باید مشخص شود در زمان وقوع یک حادثه واقعی، هر بخش چه وظیفهای بر عهده دارد، نیروها چگونه وارد عملیات میشوند و تجهیزات با چه سرعتی میتوانند در نقاط مورد نیاز مستقر شوند.
شهردار اراک گفت: آمادگی در برابر سیلاب باید بهعنوان یک فرآیند مستمر دنبال شود و تجهیزات، ماشینآلات و توان نیروهای عملیاتی بهصورت دورهای مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد تا مدیریت شهری بتواند در مواجهه با شرایط جوی نامساعد، اقدامات لازم را با سرعت، دقت و هماهنگی بیشتری انجام دهد.
وی ادامه داد: رویکرد شهرداری اراک در حوزه مدیریت حوادث شهری، حرکت از واکنش صرف به سمت پیشبینی، پیشگیری و آمادگی است و تلاش میکنیم با تقویت هماهنگی میان مجموعههای اجرایی و افزایش آمادگی عملیاتی، زمینه کاهش خسارات و مدیریت سریعتر حوادث احتمالی فراهم شود.
محمودی تصریح کرد: برگزاری مانور مقابله با سیلاب در بوستان کلاله بخشی از برنامههای آمادگی مدیریت شهری برای مواجهه با بارشهای شدید و آبگرفتگیهای احتمالی است و نتایج این تمرین باید در بهبود فرآیندهای اجرایی، افزایش سرعت واکنش و ارتقای هماهنگی نیروهای عملیاتی مورد استفاده قرار گیرد.
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