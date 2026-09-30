به گزارش خبرنگارمهر، سیدمرتضی میری پیش از ظهر چهارشنبه در نشست مدیریت بحران شهرستان ساوه اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل‌های سازمان مدیریت بحران کشور، مرکزی به‌عنوان استان معین، در زمان وقوع حوادث در استان‌های مجاور نیز وظیفه پشتیبانی و امدادرسانی دارد و این موضوع ضرورت حفظ آمادگی همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی را دوچندان می‌کند.

وی افزود: فارغ از تقسیم‌بندی استان‌ها و وظایف تعیین‌شده در دستورالعمل‌ها، در صورت وقوع حادثه در هر نقطه‌ای از کشور، وظیفه انسانی و مسئولیت اجتماعی ایجاب می‌کند که ظرفیت‌های امدادی و اجرایی برای کمک‌رسانی و کاهش آلام آسیب‌دیدگان به کار گرفته شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان مرکزی بر ضرورت آمادگی ماشین‌آلات و تجهیزات تأکید کرد و گفت: گریدرها، لودرها و سایر ماشین‌آلات عملیاتی باید به‌صورت مستمر مورد بررسی قرار گیرند و موضوعاتی از جمله سوخت، باتری، لاستیک، زنجیر و سایر تجهیزات فنی آنها پیش از وقوع حادثه کنترل و رفع نقص شود.

میری ادامه داد: طی بازدیدهای انجام‌شده از شهرستان‌های استان، وضعیت تجهیزات و امکانات بررسی و گزارش‌های مربوطه به سازمان مدیریت بحران ارائه شده است و اقدامات مناسبی نیز در سطح استان انجام شده، اما لازم است این روند با جدیت ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به اهمیت شهرستان ساوه در ساختار استان مرکزی خاطرنشان کرد: وسعت، ظرفیت‌ها و موقعیت راهبردی ساوه ایجاب می‌کند که در حوزه مدیریت بحران، پیشگیری و آمادگی، دقت و حساسیت بیشتری وجود داشته باشد.

ضرورت تعیین محل اردوگاه اضطراری در ساوه

مدیرکل مدیریت بحران استان مرکزی همچنین بر ضرورت تعیین و آماده‌سازی محل اردوگاه اضطراری در شهرستان ساوه تأکید کرد و گفت: محل استقرار اردوگاه اضطراری باید پیش از وقوع حادثه مشخص، مکان‌یابی و جانمایی شود تا در زمان بحران، دستگاه‌ها درگیر یافتن محل و انجام اقدامات اولیه نباشند.

میری افزود: بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی، دستگاه‌های مختلف از جمله هلال‌احمر، صداوسیما، نیروی انتظامی، آموزش و پرورش، ثبت احوال و دانشگاه علوم پزشکی در راه‌اندازی و مدیریت اردوگاه اضطراری دارای وظایف مشخص هستند و لازم است این مسئولیت‌ها در سطح شهرستان نیز عملیاتی شود.

وی تصریح کرد: باید از هم‌اکنون محل اردوگاه، ظرفیت آن، نحوه چیدمان، محل استقرار چادرها، کانکس‌ها و سایر امکانات مورد نیاز مشخص و نقشه اجرایی آن تهیه شود تا در صورت وقوع حادثه، امکان اسکان و ارائه خدمات به افراد آسیب‌دیده در کوتاه‌ترین زمان فراهم باشد.

مدیرکل مدیریت بحران استان مرکزی گفت: آمادگی و پیش‌بینی قبل از وقوع حادثه، یکی از مهم‌ترین الزامات مدیریت بحران است و هرچه اقدامات پیشگیرانه دقیق‌تر و عملیاتی‌تر انجام شود، در زمان وقوع حادثه امکان ارائه خدمات سریع‌تر و کاهش رنج و آسیب مردم فراهم خواهد شد.

میری همچنین بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های خدمات‌رسان تأکید کرد و خواستار ارائه گزارش دستگاه‌های مرتبط از جمله شهرداری‌ها، راه و شهرسازی و آب منطقه‌ای درباره اقدامات انجام‌شده در حوزه پاکسازی، لایروبی و رفع نقاط آسیب‌پذیر شد.

وی با قدردانی از تلاش‌های مجموعه مدیریت بحران، فرمانداری و دستگاه‌های اجرایی شهرستان ساوه، بر تداوم اقدامات پیشگیرانه، افزایش سطح آمادگی تجهیزات و نیروهای عملیاتی و اجرای دقیق دستورالعمل‌های مدیریت بحران تأکید کرد.

کاهش حوادث و خسارات ناشی از بحران‌ها نیازمند آمادگی دستگاه‌های اجرایی ساوه است

فرماندار ساوه با اشاره به حوادث رانندگی اخیر در محورهای مواصلاتی این شهرستان افزود: در روزهای گذشته شاهد چندین حادثه تلخ رانندگی در محورهای شهرستان بودیم که متأسفانه تعدادی از هموطنان جان خود را از دست دادند و تعدادی نیز مصدوم شدند.

سید مهدی حسینی افزود: در یکی از این حوادث که در آزادراه ساوه ـ همدان رخ داد، بر اثر تصادف یک دستگاه اتوبوس، ۱۳ نفر از هموطنان جان باختند که ۱۱ نفر در محل حادثه و دو نفر نیز پس از انتقال به بیمارستان فوت کردند.

حسینی همچنین به حادثه رانندگی در محور قدیم ساوه ـ همدان اشاره کرد و گفت: در این حادثه نیز بر اثر برخورد دو دستگاه خودروی سواری، هشت نفر از سرنشینان، شامل تعدادی از جوانان، جان خود را از دست داده یا دچار آسیب شدند.

وی تصریح کرد: در روزهای اخیر همچنین دو فقره تصادف در محور جاده ساوه ـ شهر صنعتی رخ داده که متأسفانه این حوادث نیز منجر به فوت دو نفر و مصدومیت دو نفر دیگر شده است.

فرماندار ساوه با بیان اینکه تکرار این حوادث ضرورت توجه جدی به موضوع ایمنی محورهای مواصلاتی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه را دوچندان کرده است، گفت: امیدواریم با مدیریت و هماهنگی مناسب دستگاه‌های مسئول و پیگیری مصوبات جلسات مدیریت بحران، بتوانیم زمینه کاهش حوادث و جلوگیری از خسارات جانی و مالی را فراهم کنیم.

حسینی با اشاره به آغاز فصل پاییز و احتمال وقوع برخی مخاطرات جوی و طبیعی، بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و افزود: با توجه به پیش‌بینی‌های انجام‌شده و رصد شرایط جوی، لازم است دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران آمادگی لازم را داشته باشند و اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهند.

وی تصریح کرد: هدف اصلی مجموعه مدیریت شهرستان، فراهم کردن شرایطی است که شهروندان در فصل پاییز با کمترین میزان حادثه، خسارت و آسیب مواجه شوند و دستگاه‌های مسئول نیز باید با هماهنگی و آمادگی کامل در این زمینه اقدام کنند.