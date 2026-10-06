به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه ماهواره ای نبأ ، وزارت خارجه یمن در بیانیه‌ای در واکنش به ادعاهای اخیر ریاض تأکید کرد که رویکرد مبتنی بر دروغ و اطلاعات نادرست، نظام سعودی را به باتلاق نفاق و فریب کشانده است.

در این بیانیه آمده است: رسانه‌هایی که روایت‌های دروغین رژیم سعودی را پذیرفته‌اند، در برابر حقیقت قرار گرفته و ماهیت فریبکارانه خود را به مخاطبان نشان داده‌اند.

وزارت خارجه یمن با اشاره به وضعیت میدانی در مناطق تحت کنترل، تصریح کرد که تمامی بخش‌های غربی و ساحل غربی استان «تعز» تحت حفاظت کامل نیروهای مسلح یمن قرار دارد و هیچ‌گونه پیشروی نظامی برای نیروهای سعودی میسر نیست.

این بیانیه در پایان با تأکید بر سرنوشت حتمی نظام سعودی در یمن خاطرنشان داشت که سپیده دم آزادی در یمن، گواه بر غروب نظام سعودی خواهد بود و این رژیم در نهایت با شکست و محو شدن از تاریخ یمن روبرو خواهد شد.

