توقف پروازها در دو فرودگاه عربستان و حملات به مناطقی در یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره یمن، وب‌سایت‌های رصد ترافیک هوایی از توقف فعالیت‌های پروازی در فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در شهر دمام عربستان خبر دادند.

منابع یاد شده همچنین اعلام کردند که فعالیت‌های هوایی در فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض نیز بار دیگر متوقف شده است؛ با این حال، جزئیات بیشتری درباره علت این توقف‌ها منتشر نشده است.

در همین حال، تصاویری از وقوع آتش‌سوزی گسترده و انتشار دود در پالایشگاه شرکت نفتی آرامکو در شهر رابغ منتشر شده است.

برخی منابع یمنی مدعی شده‌اند که این تصاویر بخشی از خساراتی را نشان می‌دهد که در پی حملات یمن به عربستان وارد شده است. جزئیات مستقلی درباره علت آتش‌سوزی و میزان خسارات احتمالی ارائه نشده است.

از سوی دیگر، منابع یمنی از حملات منتسب به عربستان به چند منطقه در این کشور خبر دادند.

بر اساس این گزارش‌ها، مسیر ارتباطی میان شهرستان مذیخره در استان اِب و شهرستان شرعب در استان تعز هدف حمله قرار گرفته است.

همچنین گزارش‌هایی از حملات جنگنده های سعودی به استان‌های صنعا، عمران، صعده و جوف یمن منتشر شده است. تاکنون اطلاعات دقیقی درباره میزان خسارات و تلفات احتمالی این حملات اعلام نشده است.

منابع خبری همچنین بامداد چهارشنبه از وقوع چند انفجار شدید در شهر عدن در جنوب یمن و هدف قرار گرفتن یگان ۲۲ نیروهای مورد حمایت عربستان در فرودگاه این شهر خبر دادند.

منابع محلی اعلام کردند که یگان ۲۲ نیروهای مورد حمایت عربستان در فرودگاه عدن هدف حملات موشکی قرار گرفته است. تاکنون جزئیات بیشتری درباره ماهیت این انفجارها و ابعاد حملات منتشر نشده است.