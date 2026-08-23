ملکی: ۲۰۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز استان مرکزی خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا ملکی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد:با وجود محدودیت منابع و چالش‌های بخش کشاورزی، افزایش تولید گندم دستاورد مهمی است و مازاد خریداری‌شده به استان‌های مصرف‌کننده ارسال می‌شود.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی گفت: ۲۰۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز این استان خریداری شده که نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته و بخشی از این مازاد به استان‌های مصرف‌کننده ارسال می‌شود.

وی افزود: تأمین گندم مورد نیاز استان مرکزی در اولویت است و این نیاز با تکیه بر تولید داخلی و خرید از کشاورزان تأمین می‌شود.

ملکی تصریح کرد: با وجود محدودیت منابع و چالش‌های بخش کشاورزی، افزایش تولید گندم دستاورد مهمی است و مازاد خریداری‌شده به استان‌های مصرف‌کننده ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: بیش از ۲۰۰ رقم گندم در جهان کشت می‌شود و در استان مرکزی نیز ۱۵ تا ۲۰ رقم گندم آبی متناسب با شرایط اقلیمی تولید می‌شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی تاکید کرد: سال گذشته حدود ۵۰ هزار تن گندم برای جبران کسری وارد استان شد و ۲۰ هزار تن نیز به استان‌های مصرف‌کننده صادر شد که به تعادل در تأمین گندم کمک کرد.

وی افزود: سال گذشته چهار هزار تن برنج، شکر و روغن برای تنظیم بازار استان توزیع شد که بخشی از آن به جبران کمبودهای مقطعی اختصاص یافت.



نهضت احیای نان کامل در استان مرکزی

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی با اشاره به اجرای طرح نان کامل گفت: راه‌اندازی و تثبیت «نهضت احیای نان کامل» از اقدامات شاخص استان مرکزی است که با هدف حفظ ارزش غذایی و سلامت نان و صیانت از کیفیت دانه گندم اجرا شده است.

وی با اشاره به فعالیت ۱۱۰ نانوایی استان مرکزی نسبت به پخت نان کامل افزود: ۲۷ نانوایی در شهرستان اراک مستقر هستند و ۷ درصد آرد و نان استان به نان کامل اختصاص دارد.

ملکی تصریح کرد: با وجود توسعه نان کامل در سایر استان‌ها، مرکزی برای حفظ و تقویت جایگاه خود در این حوزه تلاش می‌کند.

وی با اشاره به حجم بالای یارانه اختصاص‌یافته به آرد و نان گفت: در سال جاری ۵۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه برای آرد و نان در کشور پرداخت می‌شود تا نان با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.

ملکی ادامه داد: سالانه حدود ۹ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان یارانه آرد و نان در استان مرکزی پرداخت می‌شود که با هدف تأمین امنیت غذایی و دسترسی مردم به نان با قیمت مناسب است.

وی تاکید کرد: آرد با قیمت بسیار ناچیز در اختیار نانوایی‌ها قرار می‌گیرد و این حمایت دولت با هدف حفظ امنیت غذایی و دسترسی پایدار مردم به نان انجام می‌شود.

ملکی افزود: ارتقای سلامت و کیفیت در زنجیره تأمین گندم، آرد و نان را با هدف حفظ امنیت غذایی و افزایش ارزش تغذیه‌ای محصولات دنبال می‌کنیم.

فعالیت نانوایی‌های استان مرکزی در سامانه‌های هوشمند

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی گفت: در استان مرکزی سامانه‌های مختلفی برای مدیریت آرد و فروش نان فعال است.

وی افزود: سامانه «نانینو» در تمامی نانوایی‌های استان فعال است و در حال حاضر نانوایی خارج از پوشش این سامانه نداریم.

ملکی تصریح کرد: حدود ۳۰ نانوایی دریافت‌کننده آرد به قیمت تمام‌شده نیز در حال پیوستن به سامانه هستند و عملاً تمامی نانوایی‌های استان تحت پوشش نظارت هوشمند قرار دارند.

وی ادامه داد: هدف سامانه‌های هوشمند، کنترل مصرف آرد و جلوگیری از انحراف آن است و با توجه به یارانه سنگین آرد، همچنان مواردی از تخلف در این حوزه گزارش می‌شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی تاکید کرد: قیمت خرید تضمینی گندم در سال جاری حدود ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم است، در حالی که آرد نانوایی با قیمت بسیار پایین‌تری عرضه می‌شود و این اختلاف قیمت می‌تواند زمینه‌ساز برخی سوءاستفاده‌ها باشد.

وی ادامه داد: قیمت نان ضایعاتی در برخی موارد دو تا سه برابر نان گرم است که می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده شود.

ملکی تأکید کرد: این موضوع به معنای تخلف یا سوءاستفاده نانوایان نیست و بخشی از موارد می‌تواند ناشی از ساختار اقتصادی و به‌صورت ناخواسته ایجاد شود.

وی گفت: انتقال یارانه نان به مردم، با لحاظ ملاحظات اجتماعی، می‌تواند به مدیریت بهتر این کالا کمک کند.

ملکی بیان کرد: برآورد می‌شود یارانه نان هر فرد ماهانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان باشد و پرداخت مستقیم آن به مردم می‌تواند به اصلاح ساختار آرد و نان و مدیریت بهتر مصرف منجر شود.

ظرفیت ذخیره‌سازی گندم مرکزی به ۷۵۰ هزار تن رسید

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی با اشاره به ظرفیت ذخیره‌سازی گندم در استان مرکزی گفت: حدود ۲۵ مرکز ذخیره‌سازی استاندارد گندم در این استان فعال بوده و مجموع ظرفیت آنها به ۷۵۰ هزار تن می‌رسد که معادل حدود ۳۰ برابر نیاز است.

وی افزود: ظرفیت بالای ذخیره‌سازی یک مزیت برای استان است، اما به‌دلیل تک‌محصولی بودن سیلوها، بخشی از این ظرفیت ممکن است بلااستفاده بماند.

ملکی تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۳۰۰ هزار تن از ظرفیت سیلوهای استان مرکزی مورد استفاده است که بسته به تولید سالانه به ۴۰۰ هزار تن می‌رسد و ظرفیت مازاد برای ذخیره سایر غلات به‌کار گرفته می‌شود.

۸ کارخانه از ۱۱ کارخانه آرد مرکزی فعال است

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی گفت: استان مرکزی ۱۱ کارخانه آرد دارد که ۸ واحد آن فعال است و این واحدها با ظرفیت مازاد تولید مواجه هستند.

وی افزود: کارخانه‌های آرد استان به‌طور میانگین با ۴۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنندو میانگین بهره‌برداری از ظرفیت این کارخانه‌ها در کشور نیز ۳۴ درصد است.

ملکی از پیگیری طرحی برای استفاده از ظرفیت خالی کارخانه‌های آرد استان خبر داد و گفت: این طرح با همکاری اتاق بازرگانی و کارگروه گندم، آرد و نان در حال پیگیری است تا از ظرفیت خالی کارخانه‌ها برای ارزش‌آفرینی و توسعه صادرات استفاده شود.

وی تصریح کرد: یکی از راهکارهای پیشنهادی، واردات موقت گندم از کشورهایی مانند قزاقستان و ازبکستان، فرآوری آن در کارخانه‌های مرکزی و صادرات آرد تولیدی به کشورهایی همچون عراق و افغانستان است.

ملکی افزود: اجرای این طرح می‌تواند با فعال‌سازی ظرفیت خالی کارخانه‌های آرد، به افزایش ارزش افزوده، اشتغال، گردش اقتصادی و بهبود تراز تجاری استان منجر شود.