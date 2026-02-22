آقاعلیخانی: ۷۱۵ تن درخواست آرد نانوایان مرکزی در حال رسیدگی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر آقاعلیخانی ظهر یکشنبه در نشست کارگروه تنظیم بازار استان مرکزی و طرح نظارت بر بازار ماه مبارک رمضان و عید نوروز اظهار کرد: برنج تأمین شده تحت نظارت استانداری سیستان و بلوچستان و با تأییدیه‌های وزارت غذا و دارو توزیع می‌شود و کنترل قیمت‌ها بر اساس نرخ‌های پیشین ادامه دارد.

وی افزود: برنج تحت نظارت رسمی برای نخستین بار به استان تحویل شده و فرمانداران باید در انتخاب و تربیت مباشرهای توزیع همکاری کنند تا عملکرد آنها به‌طور دقیق ارزیابی شود.

آقاعلیخانی تصریح کرد: موضوع توزیع برنج در دستور کار دفتر اقتصادی استانداری مرکزی قرار دارد و نتایج پیگیری‌ها باید سریعاً گزارش شود تا در صورت بروز مشکل، اقدامات اصلاحی لازم انجام شود.

وی ادامه داد: قیمت مرغ به‌صورت روزانه اعلام و بر اجرای آن توسط فرمانداری‌ها نظارت می‌شود و هرگونه فروش بالاتر از نرخ مصوب تخلف محسوب خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی تاکید کرد: تأمین میوه و خرما در مرکز استان مناسب است و در صورت کمبود در شهرستان‌ها، مرکز استان آن را برطرف خواهد کرد.

وی افزود: اقتصاد نان با چالش‌هایی مواجه است و بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از نانوایی‌ها از نظر توجیه اقتصادی با مشکل روبه‌رو هستند.

آقاعلیخانی تصریح کرد: سهمیه آرد نانوایان ۵۰ درصد کامل و ۵۰ درصد معمولی تعیین شد و کمبود سهمیه بررسی خواهد شد.

وی با اشاره به ۷۱۵ تن درخواست افزایش سهمیه آرد مرکزی گفت: خروج نان و آرد از چرخه مصرف عادی باید با جدیت مهار شود.