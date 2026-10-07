به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر آقاعلیخانی پیش از ظهر چهارشنبه در هفتمین نشست کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان استان مرکزی اظهار کرد: برخورد با تخلفات باید به‌صورت هدفمند و مرحله‌ای انجام شود و در کنار اعمال اقدامات قانونی و اخذ تعهد، از تکرار تخلفات جلوگیری شود؛ به‌گونه‌ای که نظارت‌ها موجب وقفه در تأمین نان مورد نیاز مردم نشود.

وی با اشاره به ضرورت دقت شهرستان‌ها در ارائه اطلاعات مربوط به سرانه مصرف آرد و احراز نیاز واحدهای صنفی تصریح کرد: ارائه آمار دقیق و مستند، از تصمیم‌گیری‌های نادرست و تبعات مدیریتی ناشی از برآوردهای غیرواقعی جلوگیری می‌کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی با اشاره به ارزیابی عملکرد نانوایی‌ها ادامه داد: ایرادات مؤثر بر کاهش امتیاز اهلیت نانوایان در حال بررسی و رفع است و گزارش‌های تحلیلی از روند تخلفات در بازه‌های زمانی مشخص برای تصمیم‌گیری در کارگروه ارائه خواهد شد.

وی تاکید کرد: استفاده مؤثر از ظرفیت سامانه نانینو با وجود برخی ایرادات فنی، این سامانه ابزار مناسبی برای پایش اطلاعات و شفاف‌سازی عملکرد نانوایی‌هاست و باید از داده‌های آن در فرآیند نظارت بهره بیشتری گرفته شود.

آقاعلیخانی افزود: نظارت مؤثر بر زنجیره عرضه، مستلزم همکاری دستگاه‌های اجرایی، اتحادیه‌ها و واحدهای صنفی است.

وی از پیگیری مسائل مرتبط با تأمین نان در شهرک‌های صنعتی و شهرستان ساوه خبر داد و گفت: وضعیت سهمیه آرد واحدهای تولیدی و صنعتی از طریق مسئولان مربوطه در حال بررسی است تا نیاز این واحدها بدون وقفه تأمین شود.