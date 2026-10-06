خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: در سومین سالگرد آغاز نبرد «طوفان‌الاقصی» در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، تحولات ناشی از مسئله فلسطین و تغییرات چشم‌انداز منطقه‌ای و بین‌المللی از زمان وقوع این رویداد بزرگ، بار دیگر به کانون توجهات بازگشته است. این جنگ، چهره فلسطین، منطقه و جهان را بازترسیم کرده و تحولات بزرگی را در مسیر مسئله فلسطین و ماهیت روابط و توازن‌های مرتبط با آن ایجاد نموده است.

ناظران مسائل سیاسی معتقدند که هفتم اکتبر، مسئله فلسطین را به قلب صحنه بین‌المللی بازگرداند و ثبات منطقه‌ای را دوباره با سرنوشت فلسطین پیوند زد. این رویداد در اوج پیشبرد طرح عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی شکل گرفته و علاوه بر توقف این طرح، تل‌آویو را به عنوان دشمن واحد امت اسلامی و عربی نشان داد و مسئله فلسطین را بار دیگر به عنوان یک موضوع سیاسی و حقوقی مرتبط با اشغالگری، حق تعیین سرنوشت و حقوق ملی فلسطینی ها مطرح کرد.

تمرکز بر اولویت فلسطین

«مصطفی محمد شاهین»، نویسنده و تحلیل‌گر سیاسی در گفتگو با خبرگزاری شهاب، ابراز داشت که هفتم اکتبر، پس از سال‌ها تلاش غربی صهیونیستی برای انزوای مسئله فلسطین در اولویت‌های سیاسی و رسانه‌ای و ترتیبات منطقه‌ای جدید، بار دیگر این موضوع را به هسته مرکزی صحنه بین‌المللی بازگرداند.

وی افزود که وقایع پس از این عملیات یادآور شد که نادیده گرفتن ریشه‌های درگیری در فلسطین، به معنای نابودی آن نیست و مسئله فلسطین یک پرونده حاشیه‌ای نیست که بتوان با توافقات منطقه‌ای، از آن عبور کرد.

طوفان الاقصی ترمز عادی سازی را کشید

به گفته وی؛ هفتم اکتبر، فلسطین را نه صرفاً به عنوان یک بحران انسانی در نوار غزه، بلکه به عنوان یک موضوع سیاسی و حقوقی مرتبط با اشغالگری، حق تعیین سرنوشت و حقوق ملی ملت فلسطین بازتعریف کرد. وی خاطرنشان کرد که نهادهای بین‌المللی بار دیگر با شدت بیشتری به بحث درباره وضعیت فلسطین پرداخته‌اند و مفاهیمی همچون «اشغالگری»، «سرزمین‌های اشغالی»، «حقوق ملی» و «راهکار سیاسی» به صدر گفتمان دیپلماتیک بین‌المللی بازگشته‌اند.

شاهین خاطرنشان کرد که توافقات عادی سازی با رژیم صهیونیستی، از سال ۲۰۲۰ مسیری را برای عادی‌سازی روابط میان رژیم صهیونیستی و تعدادی از کشورهای عربی باز کرد که در آن، مرکزیت پرونده فلسطین در محاسبات منطقه‌ای نسبتاً کاهش یافته بود.

شاهین گفت آنچه «شکست طرح‌های عادی‌سازی» نامیده می‌شود، نباید به معنای پایان تمام روابط عادی‌سازی موجود تلقی شود، بلکه تزلزلی در این ایده‌ی سیاسی ایجاد کرد. جنگ در غزه، ثبات منطقه‌ای را دوباره با سرنوشت فلسطین گره زد و نشان داد که عبور از مسئله، به معنای عبور از عوامل ایجادکننده درگیری نیست.

فلسطین در اولویت دیپلماسی بین المللی

وی افزود که زبان دیپلماسی بین‌المللی نیز تغییر کرده است؛ چرا که پیش از این، مسئله فلسطین اغلب در قالب مذاکرات دوجانبه و طولانی‌مدت خلاصه می‌شد، اما اکنون سازمان ملل بار دیگر تأکید می‌کند که راهکار پایدار با حقوق بین‌الملل، حقوق سیاسی ملت فلسطین، پایان دادن به اشغالگری و دستیابی به یک توافق سیاسی مبتنی بر قطعنامه‌های سازمان ملل گره خورده است.

به نوشته این مقاله، برخی می‌خواستند آرمان فلسطین را از یک مسئله سیاسی به یک مسئله امنیتی تبدیل کنند، اما نسل کشی در غزه باعث شد، موضوع غزه بار دیگر در اولویت‌های سیاسی کشورها قرار بگیرد. به این ترتیب، پرسش مطرح در سطح بین‌المللی تنها این نیست که «چگونه جنگ را متوقف کنیم»، بلکه این است که «چگونه فضای سیاسیِ تولیدکننده این درگیری را اصلاح کنیم».

وی افزود که واقعیت‌های سیاسی تنها با توافقنامه‌ها ساخته نمی‌شوند؛ بلکه مشروعیت سیاسی نیازمند یک پایگاه اجتماعی، تاریخی و حقوقی است؛ در غیر این صورت، این ترتیبات در اولین آزمون بزرگ دچار لرزش خواهند شد. وی اشاره کرد که تلاش برای ساختن یک «خاورمیانه جدید» بدون رسیدگی به مسئله فلسطین، با بازگشت این موضوع به مرکز آگاهی عمومی و سیاسیِ منطقه برخورد کرده است.

فلسطین در اولویت حقوق بین الملل

وی همچنین خاطرنشان کرد که حجم ویرانی و تلفات انسانی در غزه، باعث شده است که این مسئله از منظر حقوق بشری، حفاظت از غیرنظامیان، کمک‌های بشردوستانه و حق تعیین سرنوشت، در بحث‌های جهانی حضور یابد؛ امری که نهادهای بین‌المللی را واداشته تا با این جنگ به عنوان بحرانی برخورد کنند که پیامدهای آن از مرزهای نوار غزه فراتر رفته و امنیت و ثبات منطقه‌ای را تحت تأثیر قرار داده است.

در پایان، شاهین اظهار داشت که هفتم اکتبر«محیط سیاسی» حاکم بر عادی سازی را تغییر داد و فلسطین را به مرکز محاسبات منطقه‌ای و بین‌المللی بازگرداند و بار دیگر ثابت کرد که ثبات واقعی با نادیده گرفتن مسئله فلسطین حاصل نمی‌شود، بلکه از طریق رسیدگی به ریشه‌های سیاسی، حقوقی و تاریخی آن میسر می‌گردد.

طوفان الاقصی رژیم صهیونیستی را منزوی کرد

در همین راستا، «طه عبدالعزیز»، نویسنده و پژوهشگر سیاسی گفت که یکی از عوامل جدید در واقعیتِ دورانِ پس از «طوفان‌الاقصی»، توقف روند ادغام رژیم صهیونیستی در منطقه و منزوی شدن این رژیم است، به طوری که تل آویو بار دیگر به عنوان دشمن واحدِ جهان عرب و اسلام شناخته می‌شود. این امر می‌تواند یکی از بزرگترین و تأثیرگذارترین عوامل در ترسیم چشم‌انداز سیاسیِ پس از جنگ محسوب شود.

«هاکان فیدان»، وزیر امور خارجه ترکیه، در تشریح این موضوع گفت که «جهان اسلام سرانجام از خواب عمیق صد ساله خود بیدار شده است»، آن هم در شرایطی که «طرف‌های خارجی تلاش می‌کنند بر مشکلات کشورهای منطقه تأثیر بگذارند».

طوفان الاقصی جهان اسلام را تا حدی متحد کرد

طه عبدالعزیز خاطرنشان کرد که اتحاد قدرت‌های بزرگ در منطقه و جهان اسلام و هم‌پوشانی اهداف آن‌ها در برابر گسترش تجاوزات صهیونیست‌ها، در واقعیتِ پیش از «طوفان‌الاقصی» تنها یک رویا و خیال باطل بود. در آن دوران، منطقه برای شکل جدیدی از «عادی‌سازی» آماده می‌شد که در آن، رژیم «اسرائیل» به عنوان یک متحد نظامی قابل اعتماد برای نیروهای منطقه در برابر یکی از اجزای امت اسلامی یعنی «ایران» شناخته می‌شد و در آن مقطع، مسئله فلسطین نیز در معرض فراموشی و محو شدن قرار داشت.

وی خاطرنشان کرد که وقوع یک تحول انقلابی بزرگ در ابعاد هفتم اکتبر، باعث شد که انگاره های نظام سیاسیِ پیشین و «تابوهای سیاسی» که بر رفتار سیاسی منطقه و جهان نسبت به مسئله فلسطین حاکم بود، شکسته شود. وی افزود که این عملیات و نسل‌کشیِ متعاقب آن، واقعیت جدید و عوامل تأثیرگذاری متفاوتی را پدید آورده است که بخشی از آن‌ها شکل گرفته و بخشی دیگر همچنان در مرحله تکوین و بلوغ قرار دارد.

وی در پایان تأکید کرد که آثار رویدادهای بزرگ تاریخی برای دهه‌ها امتداد می‌یابد و شرایط پس از آن‌ها به گونه‌ای شکل می‌گیرد که هرگز با دوران پیش از خود شباهتی نخواهد داشت.