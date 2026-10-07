خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: در سومین سالگرد عملیات «طوفان‌الاقصی» که در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ توسط گردان‌های قسام علیه مواضع نظامی رژیم صهیونیستی در اطراف غزه انجام شد و منجر به هلاکت و اسیر شدن صدها نظامی صهیونیست شد، روایت‌هایی که رژیم صهیونیستی در ساعات اولیه جنگ مطرح کرده بود، بار دیگر به کانون توجهات قرار گرفت. این در حالی است که تحقیقات بعدی مطبوعات و نهادهای بین‌المللی، کذب بودن بسیاری از این ادعاها را که در ابتدا بر فضای رسانه‌ای جهان سیطره یافته بود، برملا کرده است.

رژیم صهیونیستی پس از ناتوانی در مقابله با عملیات طوفان الاقصی و جلوگیری از رسیدن رزمندگان مقاومت به مواضع نظامی و امنیتی خود، برای سرپوش گذاشتن بر این شکست، به ترویج روایت‌های دروغین از «سربریدن کودکان» و «تجاوز به زنان و سوزاندن» آنها پرداخت. این ادعاها به‌ سرعت از سوی رسانه‌ها و سیاستمداران غربی بازنشر شد، اما با گذشت زمان، مؤسسات رسانه‌ای از بسیاری از این روایت‌ها عقب‌نشینی کردند، چرا که تحقیقات بعدی نشان داد تمامی آن‌ها در ساعات اولیه و بدون هیچ‌گونه پشتوانه مستدل مطرح شده بودند.

دروغ کشتار ۴۰ کودک توسط حماس

داستان «۴۰ کودک سر بریده» یکی از اولین روایت‌هایی بود که در صدر اخبار قرار گرفت. این خبر که از سوی نظامیان صهیونیست در شهرک «کفار عزه» نقل شده بود، با وجودی که هیچ سندی برای آن وجود نداشت، به شکلی گسترده در رسانه‌های جهان پخش شد. جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا نیز در ۱۱ اکتبر مدعی شد تصاویر تأیید شده‌ای از کودکان سر بریده دیده است؛ البته کاخ سفید بعدها با عقب نشینی از ادعاهای بایدن توضیح داد که وی چنین تصاویری را شخصاً مشاهده نکرده و اطلاعات وی صرفاً بر اساس نقل‌قول‌های رسانه‌ها و مقامات صهیونیست بوده است.

ادعای تجاوز جنسی به زنان قربانی

در شهرک «بئری» نیز ادعاهای مشابهی از «تجاوز و خشونت جنسی» مطرح شد که بخشی از آن به روایت داوطلبان سازمان «زاکا» (مسئول جمع‌آوری اجساد) نسبت داده می‌شد. با این حال، تحقیق خبرگزاری «آسوشیتدپرس» نشان داد که دو مورد از مهم ترین این روایت ها، نادرست بوده است. در یکی از این موارد، وضعیت یک جسد به‌عنوان نشانه تجاوز تفسیر شده بود، در حالی که مشخص شد نظامیان صهیونیست جسد را جابه‌جا کرده‌اند؛ در مورد دیگر نیز، آنچه به‌عنوان جنین یک زن باردار توصیف شده بود، در واقع تنها یک جسم سوخته بوده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور خشونت جنسی نیز بعدها تأیید کرد که این ادعاها بی‌اساس بوده و هیچ مدرکی برای دفاع از آن‌ها یافت نشده است.

«فراس یاغی»، کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی، در این زمینه معتقد است که در سومین سالگرد هفتم اکتبر، روایت های دروغین رژیم صهیونیستی که در روزهای نخست جنگ ارائه شد، از پذیرش اولیه برخوردار نیست. وی در گفتگو با خبرگزاری «شهاب» توضیح داد که رسانه‌های غربی در ابتدا روایت‌های اولیه صهیونیست‌ها درباره قتل کودکان و تجاوز جنسی را بدون تحقیق کافی به‌عنوان حقیقت پذیرفتند، اما با گذشت زمان، مؤسسات رسانه‌ای و روزنامه‌نگاران، به‌دلیل غیر قابل‌ اعتماد بودن منابع، از این ادعاها عقب‌نشینی یا آن‌ها را اصلاح کردند.

صهیونیست هایی که اسرائیل آنها را به هلاکت رساند

یاغی همچنین یادآور شد که کمیته تحقیق بین‌المللی سازمان ملل به این نتیجه رسیده که ارتش اشغالگر در حوادث مرتبط با اجرای «پروتکل هانیبال» در هفتم اکتبر، حداقل ۱۴ غیرنظامی اسرائیلی را کشته است؛ همچنین در گزارش این کمیته آمده است که یک زن از شهرک «نیر عوز» احتمالاً با آتش بالگرد اسرائیلی در حین انتقال به غزه کشته شده است. علاوه بر این، تحقیقات روزنامه «هاآرتص» نیز نشان می‌دهد که در چندین موقعیت، به دلیل اجرای «پروتکل هانیبال»، غیرنظامیان و اسرا هدف آتش مستقیم نیروهای صهیونیستی قرار گرفتند.

توهم مراکز حماس زیر بیمارستان های غزه

ادعاهای مربوط به وجود مقر فرماندهی اصلی جنبش حماس در زیر مجتمع بیمارستانی شفا در غرب شهر غزه که به‌ طور گسترده برای توجیه حملات موشکی به بیمارستان‌ها و تخلیه غیرانسانی آن‌ها ترویج می‌شد، نیز بارها در طول این جنگ دروغ از آب در آمد. البته رسانه‌های غربی که پیش از این فریب پروپاگاندای رژیم صهیونیستی را خورده بودند، این بار در پذیرش روایت رژیم صهیونیستی در خصوص این مراکز زیرزمینی محتاط‌تر بودند و در آن ابراز تردید کردند. پوشالی بودن این ادعاها نیز با حملات مکرر و اشغال بیمارستان های نوار غزه به‌ ویژه بیمارستان شفا بر همه آشکار شد.

در نهایت، یاغی نتیجه می‌گیرد که با افشای این گزارش‌های بین‌المللی و داخلی، اعتبار روایت اولیه هفتم اکتبر به‌طور کامل فروپاشید. این روایت نه‌ تنها در فریب افکار عمومی علیه مقاومت شکست خورد، بلکه در نهایت به افزایش انزوا و طرد شدن رژیم صهیونیستی در نزد افکار عمومی جهان منجر شد.

مواضع دولت ها و ملت ها نسبت به دروغ پردازی های صهیونیستی

به گفته یاغی، ایجاد شکاف میان روایت اولیه رژیم صهیونیستی و واقعیت‌های قابل‌ اثبات، اعتبار ادعاهای صهیونیستی را به‌ شدت تضعیف کرد. وی می‌افزاید که در هفتم اکتبر مشخص شد که این عملیات نه تنها یک شکست نظامی، بلکه یک شکست در میدان جنگ روایت‌ها برای رژیم صهیونی بوده است و در حالی که تل آویو تلاش داشت شوک ناشی از حمله را به یک چارچوب کلی برای توجیه نسل کشی خود تبدیل کند، تحقیقاتِ روزنامه‌نگاریِ میدانی، به‌ تدریج جزئیاتِ این دروغ ها را برملا کرد.

با وجود افشای مکرر ادعاها و دروغ‌های رژیم صهیونیستی طی سه سال گذشته، گرچه تظاهرات میلیونی و بی‌سابقه در پایتخت‌های اکثر کشورهای دنیا علیه نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه به راه افتاد، اما بسیاری از دولت‌های غربی همچنان به حمایت بی‌دریغ خود از نسل کشی رژیم صهیونیستی ادامه دادند. در راس این کشورها، آمریکا قرار دارد که دو حزب دموکرات و جمهوریخواه ثابت کردند با وجود اختلافات تاکتیکی که در مسائل مختلف دارند، اما در حمایت مطلق از رژیم صهیونیستی کاملاً توافق نظر دارند.