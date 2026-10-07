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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۴

در سالگرد طوفان الاقصی مطرح شد؛

اعتراف تل‌آویو به تلفات ارتش؛ از هزاران کشته و زخمی تا بیماران روانی

اعتراف تل‌آویو به تلفات ارتش؛ از هزاران کشته و زخمی تا بیماران روانی

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی در سالگرد عملیات موفقیت آمیز طوفان الاقصی به ضربات سنگین وارد آمده به این رژیم اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی در سالگرد عملیات طوفان الاقصی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ اعتراف کرد که بر اساس گزارش های منتشر شده هزار و ۳۱۸ تن از نظامیان ارتش و عناصر امنیتی رژیم صهیونیستی از ابتدای جنگ تاکنون به هلاکت رسیده اند.

در این گزارش ادعا شده که هزار و ۲۹ شهرک نشین صهیونیست در جریان عملیات طوفان الاقصی و بعد از آن به هلاکت رسیده اند.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اضافه کرد که ۲۵۱ صهیونیست به اسارت گرفته و به نوار غزه منتقل شدند که ۴۰ تن از آنها در اسارت به هلاکت رسیدند.

همچنین گزارش شده که ۳۰ هزار تن از نظامیان و نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی از آغاز جنگ تاکنون زخمی شده اند و ۶۳ درصد از آنها از مشکلات روحی و روانی رنج می برند.

این آمار حجم ضربات سنگین وارد آمده بر رژیم صهیونیستی در اثر عملیات موفقیت آمیز طوفان الاقصی را نشان می دهد.

کد مطلب 6970537

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    نظرات

    • جهانبخش IR ۱۴:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
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      مرگ بر صهیون لعنت بر یهود

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