به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، با مشارکت انجمن تئاتر کودک و نوجوان و انجمن نمایشگران عروسکی، به مناسبت روز جهانی کودک، خانه تئاتر روز شنبه ۱۸ مهر میزبان جشن ویژه‌ای برای کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها خواهد بود.

این جشن از ساعت ۱۴ تا ۲۰ در عمارت خانه تئاتر برگزار می‌شود و مجموعه‌ای از برنامه‌های نمایشی، هنری و خلاقانه برای کودکان و خانواده‌ها در نظر گرفته شده است.

در این برنامه، کودکان می‌توانند در بخش‌هایی همچون اجرای نمایش کودک، گریم، ساخت کاردستی و عروسک‌سازی شرکت کنند و در فضایی تعاملی، تجربه‌ای متفاوت از حضور در یک رویداد هنری را پشت سر بگذارند.

همچنین جمعی از هنرمندان و مجریان شناخته‌شده برنامه‌های کودک و نوجوان در این جشن حضور خواهند داشت و در بخش‌های مختلف برنامه با کودکان همراه می‌شوند.

به منظور امکان حضور تعداد بیشتری از خانواده‌ها، برنامه اجرای نمایش ها در چهار سانس برگزار خواهد شد:

سانس اول: ۱۴ تا ۱۵

سانس دوم: ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۳۰

سانس سوم: ۱۷ تا ۱۸

سانس چهارم: ۱۸:۳۰ تا ۲۰

این جشن با هدف گرامیداشت روز جهانی کودک و ایجاد فرصتی برای تجربه هنر، نمایش و فعالیت‌های خلاقانه در کنار خانواده برگزار می‌شود.

خانه تئاتر، انجمن تئاتر کودک و نوجوان و انجمن نمایشگران عروسکی از کودکان و خانواده‌ها به‌ویژه اعضای محترم خانه تئاتر دعوت می‌کنند تا در این رویداد هنری و خانوادگی همراه شوند.