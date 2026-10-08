به گزارش خبرگزاری مهر، در پنجاه و هشتمین برنامه از سلسله جلسات نمایش فیلم‌تئاترها، مستند کوتاه «گیشه ۲» از بسته‌ مستندهایی درباره‌ تئاتر ایران توسط انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه‌ تئاتر، عصر چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ در سالن ناصری خانه‌ هنرمندان ایران روی پرده رفت و نشست نقد و تحلیل آن با حضور حسن جودکی کارگردان و سیدمحسن حسن‌زاده منتقد تئاتر برگزار شد.

حسن جودکی، کارگردان مستند «گیشه ۲»، در روایت خاطرات خود از سال‌های مدیریت در گیشه تئاتر شهر و تجربه بی‌واسطه مشاهده تمرینات بهرام بیضایی در سال ۱۳۸۲، این اثر را نه یک کنش کارگردانی‌شده حرفه‌ای، بلکه تجربه زیسته و ادای دینی به دوران پرشور تئاتر ایران تلقی کرد.

وی با یادآوری صف‌های طولانی تماشاگرانی که گاه به دور ساختمان تئاتر شهر می‌پیچید، از اشتیاقی سخن گفت که در نبود سامانه‌های فروش الکترونیک، جان‌مایه فعالیت‌های فرهنگی آن دوران بود؛ فضایی که جودکی با عشق وافر، پلاتوهای زیرزمین تئاتر شهر را به مثابه کلاسی درس برای درک تئاتر عنوان‌ کرد.

جودکی با بازگویی ماجرای کنجکاوی‌اش در بالکن سالن چهارسو برای دیدن تمرینات بیضایی، از مواجهه‌ای غافلگیرکننده روایت کرد و گفت: آقای بیضایی متوجه شده بودند که کسی در تاریکی بالکن حضور دارد و در حین تمرین عصبانی شدند و پرسیدند تو کی هستی که آن بالا ایستادی؟ من فکر می‌کردم تو بازبین هستی. گفتم استاد من جودکی هستم مدیر گیشه و پس از اینکه دوستان موضوع را تایید کردند، این ماجرا تبدیل به نقطه عطفی در زندگی‌ام شد و استاد گفتند اگر می‌خواهی تمرین را ببینی، باید بیایی ردیف یک بنشینی و در تاریکی نباشی.

وی درمورد جنبه‌های فنی و کارگردانی این مستند توضیح داد: مستند «گیشه ۲» بیش از آن‌که حاصل یک قاعده سینمایی باشد، ثبت یک تجربه شخصی و خاطره‌وار است؛ پروژه‌ای که با اصرار بر حفظ سادگی، سعی داشته تا آن روزهای بیست‌وپنج‌گانه تمرین را نه به عنوان یک اثر هنری فاخر، بلکه به عنوان سندی از یک مشق تئاتری و تلاقی تقدیر و عشق به صحنه، به تصویر بکشد.

محسن حسن‌زاده، منتقد و کارشناس تئاتر، در این باره عنوان کرد: این تصاویر نشان می‌دهد که آن لحظات، به‌رغم گذر زمان، همچنان نامیرا و جاری هستند.

وی با اشاره به استعاره‌های بصری فیلم، از جمله بازی با در و قفل در سکانس‌های ابتدایی، بر قدرت مستندسازی حسن جودکی در احیای اتمسفر حاکم بر تمرینات تئاتر شهر تأکید کرد و یادآور شد: روایتی که نه‌تنها سندی تصویری از یک تجربه هنری، بلکه آینه‌ای از اشتیاق نسلی است که هنر نمایش برایش فراتر از یک سرگرمی، بخش جدایی‌ناپذیر هستی‌اش بوده است.

وی افزود: مستند با روایتی از آشفتگی گیشه، صف‌های طولانی و چالش‌های مدیریتی وقت شروع می‌شود که گویی همچنان هم پابرجاست، اما در ادامه، روایت به سمت خودِ اثر، گفتگوها و جلسات نقد و بررسی بهرام بیضایی تغییر مسیر می‌دهد؛ گویی کارگردان به دلیل ارزشمند بودن این تصاویر، تاب حذف آنها را نداشته و همین تعلق خاطر، اگرچه خط روایی آغازین را کمی دگرگون کرده، اما در عین حال به مستند ارزش سندی دوچندانی بخشیده است.

حسن‌زاده با واکاوی ساختار فنی و فرمی مستند مطرح کرد: سازنده احتمالاً پس از گردآوری تصاویر اولیه، در فرایند تدوین متوجه کمبودهایی در انسجام و خط سیر روایی شده و سپس با افزودن راش‌ها و تمهیدات بصری بعدی کوشیده است تا آغاز و پایان اثر را به فرمی منسجم پیوند بزند و روایتی مستحکم‌تر از آن تجربه تاریخی خلق کند.

حسن جودکی، کارگردان مستند «گیشه ۲»، با واکاوی دشواری‌های تولید این اثر و موانع پرشمار آن سال‌ها برای اخذ مجوز و همراه داشتن تجهیزات حرفه‌ای، این مستند را نه محصول یک برنامه‌ریزی کلان سینمایی، بلکه نتیجه دغدغه‌ای شخصی و دلباختگی بی‌واسطه به فضای تئاتر دانست.

وی با اشاره به اینکه در آن مقطع، با وجود محدودیت‌های فنی و استفاده از دوربین‌های هندی‌کم، همواره در جستجوی راهی برای ثبت نبض تپنده سالن‌های نمایش بود، بیان کرد: من همیشه در تئاتر، مخاطب را عنصری محترم و حیاتی می‌دانستم؛ معتقدم تئاتر، نفس به نفس تماشاگر جان می‌گیرد و دغدغه من، پیوند زدن این شور و هیجان پیش از اجرا، از بدو ورود تماشاگر و تکاپوی گروه برای گریم و لباس تا لحظه نشستن بر صندلی‌ها، در یک قاب تصویری بود.

جودکی در پایان با حسرت از آرشیوهای ثبت‌نشده دیگر آثار، از جمله همکاری خود با حامد محمدطاهری که در آن مقطع موفق به ضبط کامل آن نشده بود یاد کرد و گفت: این مستند در واقع محصول انباشت راش‌هایی است که سال‌ها جنبه آرشیو شخصی داشت و تنها در فرآیند تدوینِ متاخر، به شکل روایت منسجم کنونی درآمد.