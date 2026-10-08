فراخوان هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج «سودای عشق» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج هنرمندان کشور، جشنواره تئاتر بسیج «سودای عشق» در هفدهمین دوره خود سعی دارد ادای دینی به زندگی هنرمندانه و عاشقانه رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه‌ای (قدس سره)، شهیدان، مجاهدین و سرافرازان دفاع مقدس دوم و سوم باشد. همچنین روایتگر حماسه مردم و رزمندگان و خاری و خفت دشمنان مستکبر و جنایتکاری باشد، که قصد نابودی تمدن ایران اسلامی را داشتند، اما تیشه بر ریشه خود زده است و بیش از پیش سستی پایه‌های تمدن شیطانی را پدیدار کرده است.

در توضیح انتشار فراخوان این دوره آمده است:

«هنر تئاتر همواره بستری است برای ظلم ستیزی، حق جویی، خلق حماسه و میهن پرستی، تمام داستان‌های تئاتر از متون کهن یونان باستان تا به امروز سرشار از مفاهیم اهریمن ستیزی بوده و صحنه نمایش میدان جدال اهورا و اهریمن، حق و باطل، سپیدی و سیاهی و چه زیباست که در پایان هر نمایش همواره این نیکی و سپیدی است که بر تاریکی و پلیدی پیروز می‌شود.

امروزه که دشمن آمریکایی و صهیونیستی به جدال ایران اسلامی آمده است، بار دیگر هنر نمایش در صحنه و در بستر خیابان در کنار تک تک مردم مبعوث شده به میدان آمده که از روزهای نخستین نمایشگر ایمان و اراده و حماسه ملت ایران باشد.

با این همه دریغا که هنرمندان تئاتر بزرگترین حامی هنردوست و هنر پرور خود را در شهادتی حسین گونه از دست داده و امروزه عزادار ابدی رهبر شهید خویش هستند، رهبری که حمایت و راهبری ایشان امروزه هنر انقلاب اسلامی را به سمت قله‌های اعتلا و ارجمندی رهنمون است، از همین رو فراخوان هفدهمین جشنواره تئاتر سراسری «سودای عشق» با شعار «باید برخاست» منتشر شد.»

فایل فراخوان جشنواره را اینجا ببینید.