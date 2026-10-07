به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی عمارت نوفل‌لوشاتو، «ویکُنتِ شقه شده» نوشته باقر سروش، به طراحی و کارگردانی شهروز دل‌افکار که تابستان گذشته در این مجموعه روی صحنه رفت به زودی دور دوم اجراهایش را آغاز می‌کند.

اجرای نمایش کمدی «مادرکیو» به نویسندگی و کارگردانی محمد متین اوجانی تا ۲۱ مهر ادامه دارد و هرشب ساعت ۱۹:۲۰ به مدت ۷۰ دقیقه میزبان علاقه‌مندان است.

محسن زرآبادی‌پور، محمدهادی عطایی، روناک برخوردار، سعید یاری، مهدیار احمدی، رضا جمشیدی، فرهاد شهریزی، سجاد حسین‌زاده، مهدی درویش، ندا مقصودی و فرنام موهبتی در نماش «مادرکیو» به ایفای نقش می‌پردازند.

در خلاصه داستان این نمایش آماده است: «وقتی یک سنگ ریزه به داخل آب برکه می افتد آرامش و سکون برکه از بین می رود و آن زن، خود قانونی بود برای شکستن تمام قوانین.»

همچنین نمایش «طوروپِ طرب» نوشته خیرالله تقیانی‌پور، به کارگردانی و تهیه‌کنندگی حمیدرضا خلیلی نیز در دور سوم اجرای خود هر شب ساعت ۲۰:۴۵ به مدت ۹۰ دقیقه اجرا می‌شود.

علیرضا ‌ناصحی، وحید ‌نفر، محسن ‌بهرامی، محمدهادی ‌عطایی، خالق ‌استواری، امیر ‌عدل ‌پرور، علی ‌لیاقی، امین ‌آذری، سهیل ‌ساعی، سعید ‌ابک، و الهه ‌شه‌پرست، بازیگرانی هستند که در این نمایش نقش‌آفرینی می‌کنند.

نمایش تجربی «آلوده» به نویسندگی، طراحی و کارگردانی مهدی برنس تا ۲۸ مهر، هر شب ساعت ۱۸ به مدت ۶۵ دقیقه روی صحنه می‌رود.

الهام ‌خزائی، هلنا ‌فصیحی، رایان ‌حبیبیان، دنیا ‌پناهی، محمد ‌زبردست، باران ‌باقری، مریم ‌جوزی، مهراب ‌رمضانی، مهرانا ‌بانگ ‌طوسی، نازنین ‌نراقی و مهدی ‌برنس، گروه بازیگران این نمایش هستند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت نمایش‌های عمارت نوفل لوشاتو به سایت تیوال مراجعه کنند.