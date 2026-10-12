تماس فریبنده برای خالی کردن سرمایه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اکبر محمدجعفری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: با مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتا استان و با ارائه مرجوعه قضائی عنوان کرد که از حساب بانکی‌اش مبلغ ۳ میلیارد ریال برداشت غیرمجاز صورت گرفته است.

وی تصریح نمود: با درخواست این شهروند بزه دیده از پلیس فتا مبنی بر شناسایی فرد کلاهبردار و در راستای احقاق حق وی بلافاصله تیمی از کارشناسان این پلیس رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

این مقام انتظامی افزود: در بررسی های اولیه مشخص شد که فردی ناشناس با برقراری تماس با شاکی اعلام می کند که در قرعه کشی یکی از اپراتورها شما برنده جایزه شده اید که برای دریافت جایزه خود باید سه شماره کارت به همراه تمامی مشخصات را در اختیار ما قرار دهید.

سرهنگ اکبر محمدجعفری بیان داشت: متاسفانه شهروند بزه دیده با شنیدن خبر برنده شدن جایزه و با باور کردن حرفهای فرد تماس گیرنده کلیه اطلاعات خواسته شده را در اختیار وی قرار می دهد که در این حین جمعآ مبلغ ۳ میلیارد ریال از سه حساب بانکی شاکی برداشت می‌شود.

وی بیان داشت: در راستای رسیدگی به موضوع اعلامی و پس از بررسی های دقیق صورت گرفته فرد کلاهبردار شناسایی و با هماهنگی های صورت گرفته با مقام قضائی اقدامات لازم در این خصوص صورت گرفت.

این مقام انتظامی در ادامه از عودت وجه کلاهبرداری شده به حساب شاکی خبر داد و گفت: در ادامه روند رسیدگی به پرونده و با توجه به اقدامات به موقع انجام شده و هماهنگی های صورت گرفته تمامی ۳ میلیارد ریال برداشت شده غیرمجاز به حساب شاکی بازگردانده شد.

وی با بیان اینکه شهروندان در رابطه با این نوع کلاهبرداری‌ها آگاه باشند گفت: کلاهبرداران با افزایش حس کنجکاوی و اشتیاق مخاطبان و ایجاد ارتباط با استفاده از روش‌های مختلف فریب دهنده، اقدام به کلاهبرداری می‌کنند و در پایان فرد قربانی متوجه می‌شود از جایزه خبری نیست و بازنده اصلی کسی جز خود شاکی نیست.

سرهنگ اکبر محمدجعفری اعلام داشت: در صورتی که با موارد مجرمانه و مشکوک مواجه شدید مراتب را از طریق شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ به مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا گزارش کنند