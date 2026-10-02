کشف ۱۴ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در میانه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی صبح جمعه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان میانه در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، محل فعالیت دستگاه‌های استخراج رمزارز غیرمجاز را شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی، از محل شناسایی‌شده بازرسی کردند که در جریان آن ۱۴ دستگاه ماینر، دو دستگاه مودم، هفت دستگاه فن و دو دستگاه ترانس تنظیم برق کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه ادامه داد: در این عملیات دو متهم نیز دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

رفیعی با تأکید بر تداوم اقدامات پلیس برای مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را به پلیس اطلاع دهند.