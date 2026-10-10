وعده ازدواج و دستگیری کلاهبردار حرفه ای در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد تقی سلطانی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در اعلام جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وصول یک فقره پرونده کلاهبرداری، موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با تحقیقات پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی ، یک نفر متهم به کلاهبرداری را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

این مقام انتظامی گفت: متهم با شگرد دادن وعده ازدواج از طریق اینستاگرام و استفاده از تصویر سایر اشخاص بجای عکس خود و فریب شاکیه با ترفند بیماری مادرش و نیاز فوری به پول جهت درمان وی، از مالباخته مقداری طلا به ارزش ۱۰ میلیارد ریال اخذ کرده بود.

سلطانی افزود: متهم پس از اعتراف به کلاهبرداری و تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شد.