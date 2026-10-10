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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۵

وعده ازدواج و دستگیری کلاهبردار حرفه ای در تبریز

وعده ازدواج و دستگیری کلاهبردار حرفه ای در تبریز

تبریز- رئیس پلیس آگاهی آذربایجان‌شرقی از دستگیری یک نفر متهم به کلاهبرداری و کشف یک فقره پرونده به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد تقی سلطانی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در اعلام جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وصول یک فقره پرونده کلاهبرداری، موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با تحقیقات پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی ، یک نفر متهم به کلاهبرداری را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

این مقام انتظامی گفت: متهم با شگرد دادن وعده ازدواج از طریق اینستاگرام و استفاده از تصویر سایر اشخاص بجای عکس خود و فریب شاکیه با ترفند بیماری مادرش و نیاز فوری به پول جهت درمان وی، از مالباخته مقداری طلا به ارزش ۱۰ میلیارد ریال اخذ کرده بود.

سلطانی افزود: متهم پس از اعتراف به کلاهبرداری و تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شد.

کد مطلب 6973486

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