به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال تراکتور و استقلال در هفته هشتم لیگ برتر با تساوی یک بر یک به پایان رسید؛ مسابقه‌ای که آمار آن از برتری تراکتور در برخی شاخص‌های مهم فنی و مالکیت بیشتر توپ از سوی استقلال حکایت دارد.



بر اساس آمار ثبت‌شده از این مسابقه، تراکتور با ۱۳ شوت در مقایسه با ۱۱ شوت استقلال، تلاش بیشتری برای رسیدن به دروازه حریف انجام داد. با این حال، هر دو تیم تنها ۲ شوت در چارچوب داشتند. همچنین امید گل تراکتور ۰.۸۴ ثبت شد، در حالی که این شاخص برای استقلال ۰.۶۳ بود.



در بخش مالکیت توپ، استقلال با در اختیار داشتن ۵۱.۸ درصد از زمان بازی، نسبت به تراکتور که مالکیت ۴۸.۲ درصدی داشت، برتری پیدا کرد. با وجود این، تراکتور در تعداد پاس و دقت آن عملکرد بهتری به ثبت رساند؛ سرخ‌پوشان ۴۴۴ پاس با دقت ۸۰.۹ درصد ارسال کردند، در حالی که استقلال ۳۸۷ پاس با دقت ۷۴.۴ درصد داشت.



یکی دیگر از تفاوت‌های آماری دو تیم به نبردهای داخل زمین مربوط می‌شد. تراکتور با موفقیت ۶۰.۲ درصدی در نبردها، عملکرد بهتری نسبت به استقلال با نرخ موفقیت ۳۹.۸ درصدی داشت. در مقابل، استقلال ۱۴ خطا مرتکب شد که دو برابر تعداد خطاهای تراکتور نبود، اما اختلاف قابل توجهی با ۷ خطای میزبان داشت.



از نظر انضباطی نیز بازیکنان تراکتور سه کارت زرد دریافت کردند و سهم استقلال دو کارت زرد بود. هیچ‌یک از دو تیم در این مسابقه کارت قرمز نگرفتند.