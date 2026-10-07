بیش از ۴۰۰ کیلومتر راه روستایی استان کرمان در کمتر از ۶ ماه آسفالت شد

به گزارش خبرنگار مهر، مالک اژدری، پیش از ظهر چهارشنبه به خبرنگاران گفت: استان کرمان به‌عنوان پهناورترین استان کشور، بیش از ۱۱ هزار نقطه آبادی و روستا دارد که حدود ۶ هزار روستا از این تعداد دارای سکنه هستند.

وی افزود: حدود ۲ هزار و ۷۰۰ روستای دارای سکنه استان کرمان دارای دهیاری هستند و بیش از ۴۲ درصد جمعیت کرمان در مناطق روستایی سکونت دارند؛ موضوعی که اهمیت برنامه‌ریزی برای توسعه متوازن و تقویت زیرساخت‌های روستایی را دوچندان می‌کند.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کرمان با تأکید بر نقش روستاییان در اقتصاد و تولید کشور گفت: توسعه هر جامعه‌ای از روستاها آغاز می‌شود و روستاییان به‌عنوان تولیدکنندگان و مولدان، در خط مقدم فعالیت‌های اقتصادی قرار دارند.

اژدری، تأمین آب شرب، بهسازی و توسعه راه‌های روستایی و تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی را از مهم‌ترین مطالبات روستاییان عنوان کرد و افزود: در کنار موضوع آب، راه‌های روستایی و دسترسی به اینترنت و تلفن همراه از نیازهای مهم زیرساختی روستاهای استان است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه آب شرب روستاها بیان کرد: تفاهم‌نامه‌ای میان استاندار کرمان و معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برای آبرسانی به ۶۶۴ روستای فاقد آب شرب استان منعقد شده است که بر اساس آن، این روستاها طی برنامه‌ای ۱۸ ماهه از آب شرب پایدار بهره‌مند خواهند شد.

اژدری ادامه داد: در نخستین مرحله این طرح، بیش از ۹۰ روستا در هفته دولت به شبکه آب شرب بهداشتی متصل شدند و هدف‌گذاری شده است تا دهه فجر بیش از ۲۰۰ روستای دیگر نیز از این طرح بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به تأثیر خشکسالی بر منابع آبی استان گفت: کاهش ذخایر آب‌های زیرزمینی و منابع آبی، شرایط دشواری ایجاد کرده و بر همین اساس، روستاهای دارای تنش آبی بیشتر در اولویت اجرای طرح‌های آبرسانی قرار گرفته‌اند.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کرمان، راه روستایی را یکی از اصلی‌ترین مطالبات مردم دانست و گفت: در همین راستا، تفاهم‌نامه‌ای میان استانداری کرمان و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برای اجرای ۸۰۰ کیلومتر راه روستایی منعقد شد که در مرحله نخست و طی کمتر از ۶ ماه، بیش از ۴۰۰ کیلومتر از این راه‌ها آسفالت شده است.

وی افزود: از این میزان، ۱۸۷ کیلومتر در شمال و ۲۰۲ کیلومتر در جنوب استان اجرا شده است و با انتخاب پیمانکاران جدید، مرحله دوم طرح نیز از آبان‌ماه آغاز خواهد شد.

اژدری با اشاره به افزایش چشمگیر عملیات احداث و بهسازی راه‌های روستایی در استان اظهار کرد: در سال‌های گذشته میزان اجرای راه روستایی گاهی به کمتر از ۴۰ تا ۵۰ کیلومتر در سال می‌رسید، اما با انعقاد این تفاهم‌نامه، روند اجرای پروژه‌ها با شتاب قابل توجهی دنبال شده است.

وی همچنین ایمنی ورودی و خروجی برخی روستاهای مجاور محورهای اصلی را از دیگر مسائل مهم برشمرد و گفت: نمونه‌هایی از این مشکل در شهرستان‌های جیرفت، زرند و سیرجان وجود دارد که با همکاری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، اصلاح و ایمن‌سازی این نقاط در حال پیگیری است.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کرمان افزود: موضوع ایمنی ورودی و خروجی روستاها به‌صورت ویژه دنبال خواهد شد تا با اجرای طرح‌هایی از جمله احداث رمپ‌های ایمن، دسترسی مناسب‌تر و ایمن‌تری برای ساکنان و گردشگران فراهم شود.

اژدری با اشاره به توسعه ورزش روستایی گفت: طی یک سال گذشته چندین زمین چمن مصنوعی کوچک در روستاهای شمال، جنوب، شرق و غرب استان افتتاح و در اختیار جوانان، نوجوانان و سایر اهالی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: دهیاران روستاهای فاقد زمین ورزشی می‌توانند با پیش‌بینی اعتبار در بودجه دهیاری یا تصویب موضوع در شوراهای اسلامی روستا، احداث زمین‌های ورزشی کوچک را آغاز کنند و دفتر امور روستایی نیز در حد ظرفیت‌های اعتباری از این طرح‌ها حمایت خواهد کرد.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کرمان، دهیاری‌ها را متولی بخش مهمی از امور اجرایی و خدمات عمومی روستاها دانست و جمع‌آوری پسماند، تنظیف معابر، خدمات آتش‌نشانی و اجرای پروژه‌های عمرانی را از جمله وظایف آنها برشمرد.