به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اداری و استخدامی کشور آگهی ثبت‌نام آزمون تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی-آزمایشی و دستگاه‌های حاضر در آزمون تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان پیمانی دستگاه‌های اجرایی را منتشر کرد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

بر اساس مصوبه هیئت وزیران و به استناد دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون‌های استخدامی در دستگاه‌های اجرایی، «استخدام رسمی آزمایشی کارمندانی که استخدام پیمانی آنان از طریق قبولی در آزمون‌های استخدامی بر اساس ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده است، علاوه بر رعایت مفاد بخشنامه شماره ۱۴۴۱۸۹، منوط به شرکت در آزمون مشترک فراگیر و کسب حد نصاب در آزمون مذکور است.»

در این راستا سازمان اداری و استخدامی کشور با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و مقررات یاد شده در نظر دارد نسبت به برگزاری آزمون تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان پیمانی در چارچوب مقررات موضوعه اقدام کند.

بنابراین کارمندان دستگاه‌های اجرایی که بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه، یا بر اساس احکام آرای قطعی دیوان عدالت اداری (بدون شرکت در آزمون‌های استخدامی با نشر عمومی) به صورت پیمانی استخدام شده‌ و در حال حاضر به عنوان نیروی پیمانی در دستگاه‌های اجرایی، مشغول به خدمتند، می‌بایست در یکی از مشاغل اعلام شده توسط دستگاه‌های اجرایی منطبق با همان شغل مورد تصدی (در مشاغل اختصاصی و عمومی) ثبت‌نام کرده و با کسب حد نصاب این آزمون زمینه تبدیل وضعیت استخدامی خود را از پیمانی به رسمی آزمایشی فراهم کنند.

ثبت‌نام این آزمون با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور از طریق مرکز آزمون و ارزشیابی جهاد دانشگاهی انجام می‌شود و داوطلبان می‌توانند از تاریخ ۱۶ تا ۲۵ مهر ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه hrtc.ir نسبت به ثبت‌نام در آزمون اقدام کنند.

دستگاه‌های حاضر در آزمون تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان پیمانی دستگاه‌های اجرایی

۱. وزارت آموزش و پرورش

۱-۱- ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها

۲. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

۲-۱- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

۲-۲- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

۲-۳- سازمان فضایی ایران

۲-۴- شرکت ارتباطات زیر ساخت

۲-۵- شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

۳. وزارت امور خارجه

۳-۱- وزارت امور خارجه

۴. وزارت امور اقتصادی و دارایی

۴-۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی

۴-۲- سازمان امور مالیاتی کشور

۴-۳- سازمان حسابرسی

۴-۴- سازمان خصوصی سازی

۴-۵- سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران

۴-۶- گمرک جمهوری اسلامی ایران

۵. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۵-۱- سازمان بیمه سلامت

۶. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۶-۱- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۶-۲- سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

۶-۳- سازمان بهزیستی کشور

۷. وزارت جهاد کشاورزی

۷-۱- وزارت جهاد کشاورزی

۷-۲- سازمان امور اراضی کشور

۷-۳- سازمان امور عشایر

۷-۴- سازمان دامپزشکی کشور

۷-۵- سازمان شیلات ایران

۷-۶- سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

۷-۷- سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

۷-۸- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی

۸. وزارت دادگستری

۸-۱- وزارت دادگستری

۸-۲- سازمان تعزیرات حکومتی

۹. وزارت راه و شهرسازی

۹-۱- وزارت راه و شهرسازی

۹-۲- سازمان بنادر و دریانوردی

۹-۳- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای

۹-۴- سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی

۹-۵- سازمان ملی زمین و مسکن

۹-۶- سازمان هواپیمایی کشوری

۹-۷- سازمان هواشناسی کشور

۹-۸- شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی

۹-۹- شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

۹-۱۰- شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

۹-۱۱- شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید

۱۰. وزارت صنعت، معدن و تجارت

۱۰-۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت

۱۰-۲- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان

۱۰-۳- سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

۱۰-۴- سازمان سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی

۱۰-۵- صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک

۱۰-۶- صندوق ضمانت صادرات ایران

۱۰-۷- مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

۱۱. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۱-۱- دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۲. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۱۲-۱- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۱۲-۲- سازمان اوقاف و امور خیریه

۱۲-۳- سازمان حج و زیارت

۱۲-۴- سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

۱۳. وزارت کشور

۱۳-۱- وزارت کشور و استانداری‌ها

۱۳-۲- سازمان مدیریت بحران

۱۳-۳- سازمان ثبت احوال کشور

۱۳-۴- شهرداری‌ها

۱۴. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

۱۴-۱- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

۱۵. وزارت نیرو

۱۵-۱- وزارت نیرو

۱۵-۲- وزارت نیرو – سایت

۱۵-۳- شرکت مادر تخصصی آب و فاضلاب کشور

۱۵-۴- شرکت مادر تخصصی توانیر

۱۵-۵- شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

۱۵-۶- شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

۱۶. وزارت ورزش و جوانان

۱۶-۱- وزارت ورزش و جوانان

۱۷. ریاست جمهوری

۱۷-۱- نهاد ریاست جمهوری

۱۷-۲- سازمان حفاظت محیط زیست

۱۷-۳- سازمان ملی استاندارد

۱۷-۴- سازمان ملی بهره وری

۱۷-۵- سازمان اسناد و کتابخانه جمهوری اسلامی ایران

۱۷-۶- سازمان اداری و استخدامی کشور

۱۷-۷- سازمان برنامه و بودجه

۱۷-۸- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

۱۸. قوه قضاییه

۱۸-۱- سازمان بازرسی کل کشور

۱۸-۲- سازمان پزشکی قانونی کشور

۱۸-۳- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

۱۸-۴- سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

۱۸-۵- سازمان قضایی نیروهای مسلح

۱۹. سازمان تبلیغات اسلامی

۱۹-۱- سازمان تبلیغات اسلامی

شایان ذکر است مواد این آزمون علاوه بر آزمون عمومی و تخصصی که به صورت مشترک بوده، دارای مواد اختصاصی ویژه هر دستگاه بوده که به طور مفصل در دفترچه راهنمای ثبت‌نام ذکر شده است.

این آزمون در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و داوطلبان برای قبولی در آزمون، لازم است ۵۰ درصد میانگین نمره مکتسبه ۳ نفر اول در هر «شغل-شهرستان» را کسب کند.