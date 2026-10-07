به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نوری مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران از افزایش سالانه بیش از ۲۰ هزار واحد جدید در شبکه آب این منطقه خبر داد و گفت: تأمین آب شرب شهریار، قدس و ملارد عمدتاً به منابع زیرزمینی وابسته است و کاهش ذخایر این منابع، تأمین پایدار آب را با چالش مواجه کرده است.

بنابر اعلام آبفای استان تهران، نوری با اشاره به روند افزایش تقاضای آب در غرب استان تهران اظهار کرد: تعداد مشترکان شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران از ۲۷۵ هزار مشترک فراتر رفته و سالانه بیش از ۲۰ هزار واحد جدید به شبکه توزیع آب شرب اضافه می‌شود.

وی افزود: افزایش جمعیت و توسعه سکونت در منطقه، تقاضا برای خدمات آبرسانی را افزایش داده و همزمان منابع تأمین آب نیز تحت تأثیر خشکسالی‌های سال‌های اخیر قرار گرفته است.

افت منابع زیرزمینی و کاهش ظرفیت چاه‌ها

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران با بیان اینکه آب شرب شهریار، قدس و ملارد عمدتاً از منابع آب زیرزمینی تأمین می‌شود، گفت: کاهش بارش‌ها در سال‌های اخیر موجب افت سطح آب زیرزمینی شده و در نتیجه تعدادی از چاه‌ها از مدار بهره‌برداری خارج شده‌اند.

نوری ادامه داد: علاوه بر خروج برخی چاه‌ها از مدار، میزان آبدهی تعدادی دیگر از چاه‌های منطقه نیز کاهش یافته است و این وضعیت، تأمین آب شرب متناسب با افزایش تقاضا را دشوارتر کرده است.

حفر ۳۲ حلقه چاه برای جبران بخشی از کسری آب

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای جبران بخشی از کمبود منابع آب اظهار کرد: طی یک سال گذشته ۳۲ حلقه چاه جدید در محدوده تحت پوشش آبفای غرب استان تهران حفر و تجهیز شده است.

به گفته نوری، برای اجرای این طرح‌ها بیش از ۵ هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و بهره‌برداری از چاه‌های جدید به جبران بخشی از کسری آب و حفظ پایداری شبکه کمک کرده است.