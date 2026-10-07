مهدی مرادجو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به طرح تصفیه‌خانه فاضلاب شهر اردبیل اظهار کرد: این طرح برای ظرفیت تصفیه ۱۶۶ هزار مترمکعب در روز و جمعیت بالغ بر ۸۳۰ هزار نفر در قالب دو لاین اجرا می‌شود.

وی با قدردانی از حمایت‌های رئیس‌جمهور در سفر سال گذشته به استان اردبیل، افزود: با اعتبار ۴۵۰ میلیارد تومانی اختصاص‌یافته و استفاده از ظرفیت ماده ۵۰۶ که با پیگیری استاندار و نمایندگان محترم به آب و فاضلاب استان تزریق شد، توانستیم تجهیزات و هایپرمیکسرهایی را که چندین سال امکان خرید آنها فراهم نشده بود، خریداری کنیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل ادامه داد: این تجهیزات پس از آزادسازی از گمرک، امروز در تصفیه‌خانه فاضلاب اردبیل نصب و مستقر شده است.

مرادجو تصریح کرد: ان‌شاءالله با تمام قوا و با تکمیل تجهیزات، بتوانیم لاین دوم تصفیه‌خانه فاضلاب اردبیل را تا پایان سال در اختیار مردم نجیب و شریف اردبیل قرار دهیم.