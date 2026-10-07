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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۴

تکمیل لاین دوم تصفیه‌خانه فاضلاب اردبیل تا پایان سال

تکمیل لاین دوم تصفیه‌خانه فاضلاب اردبیل تا پایان سال

اردبیل- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل از بهره‌برداری لاین دوم تصفیه‌خانه فاضلاب این شهر با ظرفیت ۱۶۶ هزار مترمکعب در روز تا پایان سال جاری خبر داد.

مهدی مرادجو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به طرح تصفیه‌خانه فاضلاب شهر اردبیل اظهار کرد: این طرح برای ظرفیت تصفیه ۱۶۶ هزار مترمکعب در روز و جمعیت بالغ بر ۸۳۰ هزار نفر در قالب دو لاین اجرا می‌شود.

وی با قدردانی از حمایت‌های رئیس‌جمهور در سفر سال گذشته به استان اردبیل، افزود: با اعتبار ۴۵۰ میلیارد تومانی اختصاص‌یافته و استفاده از ظرفیت ماده ۵۰۶ که با پیگیری استاندار و نمایندگان محترم به آب و فاضلاب استان تزریق شد، توانستیم تجهیزات و هایپرمیکسرهایی را که چندین سال امکان خرید آنها فراهم نشده بود، خریداری کنیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل ادامه داد: این تجهیزات پس از آزادسازی از گمرک، امروز در تصفیه‌خانه فاضلاب اردبیل نصب و مستقر شده است.

مرادجو تصریح کرد: ان‌شاءالله با تمام قوا و با تکمیل تجهیزات، بتوانیم لاین دوم تصفیه‌خانه فاضلاب اردبیل را تا پایان سال در اختیار مردم نجیب و شریف اردبیل قرار دهیم.

کد مطلب 6971072

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    نظرات

    • علی IR ۰۹:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      0 0
      پاسخ
      چرا مشکل آبرسانی بلوک 12کوثر را. حل نمی کنید پدرمون در اومد

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