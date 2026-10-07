سرپرست گمرک سومار: ۲۷ تن روغن چرخ خیاطی کشف شد

امید برجی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مأموران گمرک مرزی سومار در جریان بازرسی‌های انجام‌شده، یک محموله ۲۷ تنی روغن چرخ خیاطی را که بدون انجام تشریفات قانونی در حال انتقال به خارج از کشور بود، شناسایی و کشف کردند.

وی افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد این محموله قصد خروج از مسیر قانونی و بدون طی مراحل و ضوابط گمرکی را داشته است که با هوشیاری کارکنان گمرک، این اقدام پیش از تحقق متوقف شد.

سرپرست گمرک مرزی سومار تصریح کرد: محموله مکشوفه پس از شناسایی و توقیف، در چارچوب مقررات مربوط به کالاهای قاچاق مورد بررسی قرار گرفت.

برجی خاطرنشان کرد: پس از انجام اقدامات قانونی و تنظیم صورت‌جلسه مربوط به قاچاق کالا، پرونده برای رسیدگی و طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ذی‌صلاح ارجاع شده است.

وی تأکید کرد: اقدامات کنترلی و بازرسی در گمرک مرزی سومار با هدف جلوگیری از خروج غیرقانونی کالا و صیانت از مبادی رسمی همچنان دنبال می‌شود.