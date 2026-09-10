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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۹

کشف ۱۱ تن میوه ممنوعه در گمرک سومار

کشف ۱۱ تن میوه ممنوعه در گمرک سومار

کرمانشاه- سرپرست گمرک سومار از کشف و ضبط بیش از ۱۱ تن انواع میوه ممنوعه صادراتی خبر داد و گفت:این محموله در جوف کالاهای مجاز تره‌بار وبا استفاده از 5 دستگاه کامیون یخچال‌دار جاسازی شده بود.

امید برجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در روزهای سه‌شنبه ۱۷ و چهارشنبه ۱۸ شهریورماه، پرسنل حراست و یگان حفاظت گمرک سومار هنگام انجام بازرسی‌های تخصصی در درب خروجی این گمرک، موفق به شناسایی و کشف یک محموله بزرگ قاچاق شدند.

وی افزود: این محموله شامل بیش از ۱۱ تن انواع میوه بود که به صورت غیرقانونی در جوف کالاهای مجاز تره‌بار جاسازی شده بود و قاچاقچیان قصد داشتند با دور زدن ضوابط صادراتی، این محصولات را از مرز خارج کنند.

سرپرست گمرک سومار با اشاره به استفاده قاچاقچیان از پنج دستگاه کامیون یخچال‌دار برای انتقال این محموله، تصریح کرد: در میان میوه‌های کشف‌شده، محصول کیوی که صادرات آن به دلیل محدودیت‌های قانونی ممنوع است، به میزان قابل توجهی وجود داشت.

برجی با تقدیر از هوشیاری، دقت نظر و دانش تخصصی نیروهای حراست و یگان حفاظت گمرک سومار گفت: شناسایی این محموله در جریان بازرسی‌های دقیق و تخصصی انجام شد و محموله مکشوفه پس از توقیف، صورت‌جلسه و مستندسازی شد.

وی ادامه داد: پرونده مربوط به این پنج دستگاه کامیون پس از تکمیل مستندات و تنظیم صورت‌جلسات لازم، برای سیر مراحل قانونی و اعمال مجازات‌های بازدارنده به مراجع قضائی ذی‌صلاح ارجاع شده است.

سرپرست گمرک سومار تأکید کرد: مجموعه گمرک با جدیت و استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و نظارتی، با هرگونه تلاش برای دور زدن ضوابط صادراتی و قاچاق کالا مقابله خواهد کرد.

کد مطلب 6943099

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