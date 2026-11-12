امید برجی در گفتگو با خبرنگار مهر، از ناکامی در خروج غیرقانونی ۳۳ تن سیب‌زمینی از گمرک مرزی سومار خبر داد و اظهار کرد: این محموله به دلیل مغایرت با ضوابط صادراتی و نداشتن اظهار قانونی شناسایی و توقیف شد.

وی با اشاره به ممنوعیت صادرات سیب‌زمینی با هدف حمایت از بازار داخلی، افزود: کارکنان گمرک سومار در جریان پایش محموله‌های خروجی به دو دستگاه کامیون یخچال‌دار مشکوک شدند و بررسی دقیق آن‌ها را در دستور کار قرار دادند.

رئیس گمرک سومار تصریح کرد: در جریان بازرسی تخصصی مشخص شد سودجویان قصد داشتند ۳۳ تن سیب‌زمینی را با وجود ممنوعیت صادرات این محصول، به‌صورت جاسازی‌شده و در پوشش محموله سیب درختی از کشور خارج کنند.

برجی ادامه داد: هوشیاری کارکنان حراست و یگان حفاظت گمرک سومار موجب شناسایی این تخلف و جلوگیری از خروج محموله شد.

وی با تأکید بر تداوم نظارت بر محموله‌های خروجی مرزی خاطرنشان کرد: پایش‌های گمرکی برای جلوگیری از تخلفات صادراتی و صیانت از ضوابط مربوط به تنظیم بازار داخلی ادامه دارد.

رئیس گمرک سومار در پایان گفت: پرونده این تخلف به همراه مستندات و صورت‌جلسات تنظیم‌شده برای رسیدگی قانونی و اعمال مجازات‌های بازدارنده به مراجع قضایی ذی‌صلاح ارجاع شده است.