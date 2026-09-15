سردار احمدرضا حاتمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرزبانان کردستان در راستای تشدید مقابله با قاچاق کالا و ارز، کنترل و پایش محموله‌های خروجی از مرز باشماق را با جدیت دنبال می‌کنند.

وی افزود: در جریان کنترل دروازه تجاری پایانه مرزی باشماق مریوان، مرزبانان به یک دستگاه تریلر که قصد خروج از کشور داشت، مشکوک شدند و خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

فرمانده مرزبانی استان کردستان ادامه داد: در بازرسی و بررسی‌های تخصصی انجام شده از این تریلر، ۲۱ تن تخم‌مرغ فاقد مجوزهای قانونی کشف شد.

حاتمی ارزش این محموله قاچاق را ۵۶ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این عملیات یک دستگاه خودرو توقیف و یک نفر نیز دستگیر شد.

وی خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

فرمانده مرزبانی استان کردستان با تأکید بر استمرار برخورد با قاچاق کالا در مرزهای استان گفت: مرزبانان با تکیه بر اشراف اطلاعاتی و کنترل دقیق مبادی مرزی، با هرگونه فعالیت غیرقانونی و قاچاق کالا قاطعانه برخورد می‌کنند.