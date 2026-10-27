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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۵۵

۲۰۰ گالن سوخت قاچاق در گمرک مرزی شیخ‌صله کشف شد

۲۰۰ گالن سوخت قاچاق در گمرک مرزی شیخ‌صله کشف شد

کرمانشاه - جانشین رئیس گمرک مرزی شیخ‌صله از کشف و ضبط ۲۰۰ گالن بنزین و گازوئیل قاچاق پیش از خروج غیرقانونی از مرز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امید پناهی، جانشین رئیس گمرک مرزی شیخ‌صله، از شناسایی محموله سوخت قاچاق در محدوده این گمرک خبر داد و اظهار کرد: کارکنان یگان حفاظت و حراست گمرک با همکاری نهادهای امنیتی، در جریان رصد فعالیت‌های مشکوک مرزی، موفق به کشف ۲۰۰ گالن سوخت شامل بنزین و گازوئیل شدند.

وی افزود: این محموله پیش از خروج غیرقانونی از کشور شناسایی و ضبط شد و اقدام انجام‌شده در راستای مقابله با قاچاق سوخت و صیانت از منابع انرژی کشور صورت گرفت.

جانشین رئیس گمرک مرزی شیخ‌صله تصریح کرد: پس از ثبت مشخصات محموله مکشوفه در صورت‌جلسه، سوخت‌های ضبط‌شده برای طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شدند.

کد مطلب 6991956

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