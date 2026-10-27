به گزارش خبرگزاری مهر، امید پناهی، جانشین رئیس گمرک مرزی شیخ‌صله، از شناسایی محموله سوخت قاچاق در محدوده این گمرک خبر داد و اظهار کرد: کارکنان یگان حفاظت و حراست گمرک با همکاری نهادهای امنیتی، در جریان رصد فعالیت‌های مشکوک مرزی، موفق به کشف ۲۰۰ گالن سوخت شامل بنزین و گازوئیل شدند.

وی افزود: این محموله پیش از خروج غیرقانونی از کشور شناسایی و ضبط شد و اقدام انجام‌شده در راستای مقابله با قاچاق سوخت و صیانت از منابع انرژی کشور صورت گرفت.

جانشین رئیس گمرک مرزی شیخ‌صله تصریح کرد: پس از ثبت مشخصات محموله مکشوفه در صورت‌جلسه، سوخت‌های ضبط‌شده برای طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شدند.