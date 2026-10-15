امید پناهی در گفتگو با خبرنگار مهر، از شناسایی و توقیف محموله بنزین در مرز شیخ‌صله خبر داد و اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت و حراست گمرک در جریان پایش‌های مستمر مرزی، از تلاش گروهی برای خروج غیرقانونی سوخت مطلع شدند.

وی افزود: مأموران با رصد و بررسی تحرکات در محدوده مرزی، موفق شدند ۲۸ گالن بنزین را پیش از انتقال غیرقانونی شناسایی و کشف و ضبط کنند.

جانشین رئیس گمرک مرزی شیخ‌صله با اشاره به اقدامات انجام‌شده پس از کشف محموله تصریح کرد: برای سوخت مکشوفه صورت‌جلسه قاچاق تنظیم شده است.

پناهی ادامه داد: پرونده این تخلف برای رسیدگی و طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ذی‌صلاح ارجاع شده است.

وی بر تداوم پایش‌های مرزی از سوی مأموران یگان حفاظت و حراست گمرک تأکید کرد.