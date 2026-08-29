کشف خودروی لکسوس صفرکیلومتر به ارزش ۱۹ میلیارد تومان در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدعلی عزتی در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز مأموران پلیس امنیت اقتصادی مستقر در پلیس گمرک حین کنترل خروجی یکی از بنادر تجاری استان به یک دستگاه کامیون تریلی حامل یک دستگاه خودروی لوکس مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: در بازرسی دقیق از این کامیون یک دستگاه خودروی سواری لکسوس LX۶۰۰ کشف و توقیف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان، ادامه داد: بررسی‌های فنی و استعلام از سامانه‌های اطلاعاتی پلیس نشان داد مالک خودرو در اظهارنامه گمرکی و ثبت سفارش کالا، خودرو را کارکرده اعلام کرده اما اقدام به واردات خودروی نو و صفرکیلومتر و متفاوت از آنچه در اسناد رسمی درج شده بود، کرده است.

عزتی تصریح کرد: بر همین اساس محموله مذکور به دلیل اظهار خلاف واقع قاچاق تشخیص داده شده و مشمول مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفت.

وی ارزش این محموله را بنا بر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۹۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و مالک این محموله قاچاق برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

بر اساس قوانین جاری مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار کالا به گمرک یا ترخیص و خروج کالا از اماکن گمرکی با ارائه مجوزها یا اسناد جعلی، مجوزهای باطل، منقضی، تکراری، خلاف واقع، متعلق به غیر یا تحصیل شده از طریق تبانی و تقلب به عنوان کالای قاچاق محسوب می‌شود.