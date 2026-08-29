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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۲۹

کشف خودروی لکسوس صفرکیلومتر به ارزش ۱۹ میلیارد تومان در هرمزگان

کشف خودروی لکسوس صفرکیلومتر به ارزش ۱۹ میلیارد تومان در هرمزگان

بندرعباس - رئیس پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان از کشف یک دستگاه خودروی لکسوس LX۶۰۰ به ارزش ۱۹۰ میلیارد ریال به دلیل اظهار خلاف واقع گمرکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدعلی عزتی در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز مأموران پلیس امنیت اقتصادی مستقر در پلیس گمرک حین کنترل خروجی یکی از بنادر تجاری استان به یک دستگاه کامیون تریلی حامل یک دستگاه خودروی لوکس مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: در بازرسی دقیق از این کامیون یک دستگاه خودروی سواری لکسوس LX۶۰۰ کشف و توقیف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان، ادامه داد: بررسی‌های فنی و استعلام از سامانه‌های اطلاعاتی پلیس نشان داد مالک خودرو در اظهارنامه گمرکی و ثبت سفارش کالا، خودرو را کارکرده اعلام کرده اما اقدام به واردات خودروی نو و صفرکیلومتر و متفاوت از آنچه در اسناد رسمی درج شده بود، کرده است.

عزتی تصریح کرد: بر همین اساس محموله مذکور به دلیل اظهار خلاف واقع قاچاق تشخیص داده شده و مشمول مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفت.

وی ارزش این محموله را بنا بر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۹۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و مالک این محموله قاچاق برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

بر اساس قوانین جاری مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار کالا به گمرک یا ترخیص و خروج کالا از اماکن گمرکی با ارائه مجوزها یا اسناد جعلی، مجوزهای باطل، منقضی، تکراری، خلاف واقع، متعلق به غیر یا تحصیل شده از طریق تبانی و تقلب به عنوان کالای قاچاق محسوب می‌شود.

کد مطلب 6930791

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    نظرات

    • محمدرضا IR ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۷
      5 0
      پاسخ
      احتمالا برای از ما بهتران هستش صد در صد شک نکن
    • ایران798 IR ۲۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
      0 0
      پاسخ
      اینهمه دزدی فقط 19ملیارد

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