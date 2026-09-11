رضا نیک‌روش در گفتگو با خبرنگار مهر، از کشف و توقیف یک محموله بزرگ کالای قاچاق در گمرک مرزی شیخ‌صله خبر داد و اظهار کرد: کارکنان گمرکات استان کرمانشاه در جریان اجرای طرح‌های ویژه نظارتی، موفق به شناسایی این محموله شدند.

وی افزود: این محموله شامل ۴۰ کامیون حامل انواع مصنوعات پلاستیکی بود که متخلفان قصد داشتند با استفاده از شگرد کم‌اظهاری، آن را به صورت غیرقانونی از کشور خارج کنند.

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه تصریح کرد: بررسی دقیق اظهارنامه‌های گمرکی و اقدامات کارشناسی کارکنان گمرک موجب شناسایی این تخلف و جلوگیری از خروج محموله از کشور شد.

نیک‌روش با اشاره به جزئیات اقلام کشف‌شده گفت: محموله توقیف‌شده شامل انواع ظروف یکبارمصرف، لوله‌های پلی‌اتیلن و نایلون بوده و ارزش تقریبی آن بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی ادامه داد: متخلفان در این پرونده با بهره‌گیری از شگرد کم‌اظهاری به دنبال دور زدن فرآیند رفع تعهد ارزی بودند که این اقدام با اشراف اطلاعاتی و بررسی‌های کارشناسانه کارکنان گمرکات استان کرمانشاه خنثی شد.

ناظر گمرکات استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی، مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات اقتصادی و همچنین صیانت از منابع ارزی و حمایت از تولید داخل را با جدیت دنبال می‌کند.

وی تأکید کرد: گمرک در برخورد با تخلفات اقتصادی و قاچاق کالا با هیچ متخلفی مماشات نخواهد کرد و پرونده این محموله برای طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است.