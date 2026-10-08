کشف و ضبط ۲۴ دستگاه ماینر قاچاق در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حضرتی روز پنجشنبه اظهار کرد: در جریان عملیات مشترک پلیس امنیت اقتصادی و مأموران اداره برق، ۲۴ دستگاه ماینر در یکی از واحدهای تجاری شهر تبریز کشف و ضبط شد.

وی افزود: در جریان بازرسی، متهم به استفاده غیرمجاز از انشعابات برق شهری برای فعالیت دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال و همچنین نداشتن اسناد گمرکی برای دستگاه‌های مکشوفه اعتراف کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی با تأکید بر برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه استخراج ارز دیجیتال، گفت: استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال با استفاده از برق شبکه شهری، علاوه بر اینکه تخلف اقتصادی و قاچاق کالا محسوب می‌شود، فشار مضاعفی بر شبکه توزیع برق و منابع انرژی کشور وارد می‌کند.

حضرتی ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی با همکاری دستگاه‌های نظارتی و انتظامی، با فعالیت‌های زیرزمینی که موجب اتلاف منابع ملی و ایجاد اختلال در شبکه برق می‌شود، برخورد خواهد کرد.

وی درباره رأی صادرشده در این پرونده نیز گفت: علاوه بر ضبط تمامی دستگاه‌های ماینر به نفع دولت، متهم به پرداخت یک میلیارد و ۵۵۸ میلیون و ۵۵۶ هزار و ۵۷۷ ریال جریمه نقدی محکوم شده است.

حضرتی این پرونده را نمونه‌ای از برخورد با شیوه‌های نوین قاچاق دانست و خاطرنشان کرد: شناسایی و برخورد با این‌گونه تخلفات، در راستای صیانت از منابع ملی و جلوگیری از سوءاستفاده از شبکه توزیع برق انجام می‌شود.