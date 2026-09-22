به گزارش خبرنگار مهر، اکبر فرجنیا صبح سهشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: یک مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز در محدوده امور برق قراملک و منطقه الوار سفلی شناسایی و با همکاری دستگاههای مسئول، فعالیت آن متوقف شد.
وی افزود: این مرکز در یک ملک با کاربری تجاری و با استفاده از ۱۶ دستگاه ماینر از سریهای M و T فعالیت میکرد و برای تأمین برق مورد نیاز تجهیزات، اقدام به استفاده غیرمجاز از شبکه برق کرده بود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز ادامه داد: شناسایی این مرکز با همکاری مراجع انتظامی و قضایی و عوامل شرکت توزیع نیروی برق انجام شد و پس از کشف، تجهیزات استخراج رمزارز جمعآوری و برای طی مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح تحویل داده شد.
فرجنیا گفت: بررسیهای فنی در محل نشان داد که متخلفان با استفاده از کابلهای تغذیه ۶×۲ و ۶×۴ و ایجاد پارگی عمدی در کابل پیش از کنتور، اقدام به برداشت غیرمجاز برق کرده بودند؛ اقدامی که علاوه بر تضییع حقوق عمومی، میتوانست پایداری شبکه برق منطقه را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
وی با اشاره به اجرای این عملیات در ۲۹ شهریورماه افزود: این اقدام با همکاری دفتر حراست و امور محرمانه، اکیپ مقابله با رمزارز و عوامل کلانتری مایان انجام شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز با تأکید بر ضرورت صیانت از شبکه برق و حقوق عمومی خاطرنشان کرد: با موارد استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز، مطابق قانون برخورد خواهد شد.
وی از شهروندان خواست موارد مشکوک به استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز را از طریق ارسال پیامک به سرشماره **۳۰۰۰۵۱۲۱** گزارش کنند.
فرجنیا اضافه کرد: گزارشهای مردمی در شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز مؤثر بوده و گزارشهای واجد شرایط نیز مطابق ضوابط مشمول پاداش خواهند شد.
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