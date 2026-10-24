به گزارش خبرنگار مهر، صمد حضرتی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: پرونده نگهداری کالای قاچاق شامل هلی‌شات، پس از طی مراحل قانونی در شعبه ششم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان تبریز بررسی شد.

وی افزود: بر اساس گزارش پلیس اطلاعات و امنیت عمومی آذربایجان‌شرقی و استعلام‌های انجام‌شده از گمرک تبریز، ارزش کالاهای مکشوفه ۴ میلیارد و ۲۴۴ میلیون ریال تعیین شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی با اشاره به نبود مدارک قانونی برای این کالاها بیان کرد: متهمان با وجود ارائه اظهارات خود، مدارکی از جمله مجوز پرواز، گواهینامه خلبانی، فاکتور خرید و برگ سبز گمرکی ارائه نکردند.

حضرتی ادامه داد: شعبه رسیدگی‌کننده با استناد به ماده ۱۱۷ قانون امور گمرکی و بند «ب» ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، متهمان را علاوه بر ضبط ۱۱ دستگاه هلی‌شات به نفع دولت، به پرداخت ۴ میلیارد و ۲۴۴ میلیون ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.