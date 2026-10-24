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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۱۰

جریمه ۴ میلیارد ریالی متهمان پرونده هلی‌شات قاچاق در تبریز

جریمه ۴ میلیارد ریالی متهمان پرونده هلی‌شات قاچاق در تبریز

تبریز- مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی از ضبط ۱۱ دستگاه هلی‌شات قاچاق به ارزش ۴ میلیارد و ۲۴۴ میلیون ریال و محکومیت متهمان این پرونده به پرداخت همین مبلغ جریمه نقدی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صمد حضرتی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: پرونده نگهداری کالای قاچاق شامل هلی‌شات، پس از طی مراحل قانونی در شعبه ششم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان تبریز بررسی شد.

وی افزود: بر اساس گزارش پلیس اطلاعات و امنیت عمومی آذربایجان‌شرقی و استعلام‌های انجام‌شده از گمرک تبریز، ارزش کالاهای مکشوفه ۴ میلیارد و ۲۴۴ میلیون ریال تعیین شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی با اشاره به نبود مدارک قانونی برای این کالاها بیان کرد: متهمان با وجود ارائه اظهارات خود، مدارکی از جمله مجوز پرواز، گواهینامه خلبانی، فاکتور خرید و برگ سبز گمرکی ارائه نکردند.

حضرتی ادامه داد: شعبه رسیدگی‌کننده با استناد به ماده ۱۱۷ قانون امور گمرکی و بند «ب» ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، متهمان را علاوه بر ضبط ۱۱ دستگاه هلی‌شات به نفع دولت، به پرداخت ۴ میلیارد و ۲۴۴ میلیون ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.

کد مطلب 6987798

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