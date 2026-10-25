ضربه پلیس به مزرعه ماینرهای غیرمجاز در آذرشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین زاهد بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر استفاده از تعداد زیادی دستگاه‌ استخراج رمزارز غیرمجاز، در چندین نقطه از حوزه استحفاظی بلافاصله ماموران به محل های اعلامی اعزام شدند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: مأموران در بازرسی از محل ها تعداد ۱۲۰ دستگاه‌ ماینر را کشف و در این راستا تعداد ۳۶ نفر متهم را دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی کردند.

سرهنگ زاهد با تأکید بر تداوم اقدامات پلیس در راستای مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را به پلیس اطلاع دهند.