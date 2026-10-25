  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۱۲

ضربه پلیس به مزرعه ماینرهای غیرمجاز در آذرشهر

ضربه پلیس به مزرعه ماینرهای غیرمجاز در آذرشهر

آذرشهر- فرمانده انتظامی شهرستان آذرشهر، از شناسایی و کشف محل فعالیت و نگهداری ۱۲۰ دستگاه‌ استخراج رمزارز غیرمجاز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین زاهد بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر استفاده از تعداد زیادی دستگاه‌ استخراج رمزارز غیرمجاز، در چندین نقطه از حوزه استحفاظی بلافاصله ماموران به محل های اعلامی اعزام شدند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: مأموران در بازرسی از محل ها تعداد ۱۲۰ دستگاه‌ ماینر را کشف و در این راستا تعداد ۳۶ نفر متهم را دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی کردند.

سرهنگ زاهد با تأکید بر تداوم اقدامات پلیس در راستای مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6989355

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها