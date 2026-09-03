کشف ۱۳ دستگاه تولید رمز ارز دیجیتال غیرمجاز قاچاق در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد نعمتی روز پنجشنبه د رجمع خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر وجود ماینر و استفاده غیرمجاز از دستگاه های استخراج رمز ارز دیجیتال در سطح شهر موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۲۴ سردرود قرار گرفت.

وی اضافه کرد: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با هماهنگی مقام قضایی و با همکاری عوامل اداره برق در بازرسی از محل های شناسایی شده تعداد ۱۳ دستگاه تولید رمز ارز دیجیتال قاچاق را کشف کردند.

سرهنگ محمد نعمتی با اشاره به اینکه کارشناسان، ارزش ریالی دستگاه های کشف شده را ۴۰ میلیارد ریال اعلام کرده‌اند بیان داشت: در این راستا ۲ نفر دستگیر و به همراه پرونده متشکله مربوطه به مراجع قضائی معرفی شدند.