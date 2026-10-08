افزایش ۲۰ درصدی مسافران مترو و BRT تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، محبوب عبداله‌پور روز پنجشنبه با اشاره به وضعیت ترافیک صبحگاهی همزمان با آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: با بازگشایی مدارس و رایگان شدن مترو و خطوط BRT، تعداد مسافران این ناوگان حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: بررسی ترافیک ساعات ابتدایی صبح نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از ترافیک ناشی از رفتارهای ترافیکی شهروندان است و نه کمبود ظرفیت حمل‌ونقل عمومی یا اختلال در شبکه.

عبداله‌پور ادامه داد: توقف دوبله، توقف طولانی‌مدت مقابل مدارس و اصرار والدین برای رساندن دانش‌آموزان تا مقابل ورودی مدرسه، از عوامل مؤثر در ایجاد اختلال در جریان ترافیک صبحگاهی است.

وی با تأکید بر ضرورت مسئولیت‌پذیری شهروندان در مدیریت ترافیک گفت: پرهیز از توقف‌های غیرضروری مقابل مدارس می‌تواند بخش قابل توجهی از گره‌های ترافیکی ساعات آغاز فعالیت مدارس را کاهش دهد.

مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل‌ونقل شهرداری تبریز همچنین «هم‌پیمایی» را یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش سفرهای خودرویی عنوان کرد و گفت: خانواده‌ها می‌توانند با هماهنگی یکدیگر، به جای استفاده جداگانه از خودرو، چند دانش‌آموز را با یک خودرو به مدرسه برسانند.

وی خاطرنشان کرد: افزایش سفرهای تک‌سرنشین و استفاده حداکثری از خودروهای شخصی فشار بیشتری بر معابر وارد می‌کند و مدیریت ترافیک مدارس نیازمند همکاری خانواده‌ها، شهروندان، دستگاه‌های اجرایی و استفاده مناسب از ظرفیت حمل‌ونقل عمومی است.