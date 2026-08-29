به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب هوشیار ظهر شنبه در دیدار مدیران شهرداری تبریز با بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، اظهار کرد: در راستای نوسازی و تقویت ناوگان حملونقل عمومی تبریز، ۴۰ دستگاه اتوبوس جدید خریداری شده که ۲۵ دستگاه از این تعداد، اتوبوس برقی است.
وی افزود: فعالیت این اتوبوسهای برقی از فردا و همزمان با میلاد باسعادت پیامبر اکرم(ص) و هفته دولت در مسیر BRT تبریز آغاز میشود.
شهردار تبریز با اشاره به هزینه انجامشده برای نوسازی ناوگان حملونقل عمومی گفت: برای خرید اتوبوسهای جدید در مجموع یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است و توسعه ظرفیت ناوگان همچنان در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد.
هوشیار همچنین از رایگان شدن استفاده از مسیر BRT تبریز به مدت یک هفته خبر داد و گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و ورود اتوبوسهای برقی، شهروندان میتوانند به مدت یک هفته به صورت رایگان از مسیر BRT استفاده کنند.
خرید ۴۰۰ اتوبوس در چهار سال
شهردار تبریز با اشاره به روند نوسازی ناوگان حملونقل عمومی اظهار کرد: در حالی که طی ۱۰ سال گذشته تنها حدود ۵۰ دستگاه اتوبوس خریداری شده بود، در چهار سال اخیر ۴۰۰ دستگاه اتوبوس برای تقویت ناوگان حملونقل عمومی شهر خریداری شده است.
وی ادامه داد: افزایش ظرفیت ناوگان، توسعه مترو و ارتقای زیرساختهای حملونقل عمومی، مجموعهای بههمپیوسته برای مدیریت و کاهش مشکلات ترافیکی تبریز است و نمیتوان با اجرای پروژههای مقطعی انتظار حل این معضل را داشت.
هوشیار در ادامه با تشریح عملکرد مدیریت شهری در حوزه پروژههای عمرانی گفت: حدود ۴۰ همت پروژه عمرانی در سطح تبریز اجرا شده یا در دست اجراست که بخش قابل توجهی از این سرمایهگذاری به پروژههای زیرساختی، حملونقل عمومی و بهسازی معابر اختصاص یافته است.
وی افزود: از مجموع این پروژهها، حدود ۱۲ همت به حوزه مترو اختصاص دارد و توسعه حملونقل عمومی و تکمیل زیرساختهای شهری همچنان از اولویتهای اصلی مدیریت شهری تبریز محسوب میشود.
شهردار تبریز با بیان اینکه توسعه شبکه مترو یکی از محورهای اصلی سرمایهگذاری عمرانی شهر است، گفت: مترو به دلیل نقش مؤثر در کاهش ترافیک، کاهش مصرف سوخت و بهبود کیفیت جابهجایی شهروندان، یکی از راهبردهای اساسی مدیریت شهری در حوزه حملونقل به شمار میرود.
اجرای ۳۰۰ هزار تن آسفالت در معابر تبریز
هوشیار همچنین به اقدامات مدیریت شهری برای بهسازی معابر اشاره کرد و گفت: تاکنون حدود ۳۰۰ هزار تن آسفالت در سطح شهر اجرا و توزیع شده است.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این حجم از عملیات آسفالت، بخش قابل توجهی از نیاز معابر شهری را پوشش داده و در کنار اجرای پروژههای عمرانی و توسعه زیرساختهای حملونقل، همچنان در دستور کار شهرداری تبریز قرار دارد.
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