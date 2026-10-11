به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار روز یکشنبه در سیصد و چهل و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به روند اجرای طرح ساماندهی مقبره‌الشعرا اظهار کرد: حدود ۱۷ سال پیش، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقیطرحی برای مقبره‌الشعرا تهیه کرد و عملیات گودبرداری این مجموعه نیز انجام شد، اما پروژه در ادامه با مشکلات اجرایی مواجه شد.

هوشیار در ادامه با اشاره به ضرورت تأمین منابع مالی برای تکمیل طرح ساماندهی مقبره‌الشعرا تصریح کرد: برآورد مطرح‌شده برای تکمیل این پروژه از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی حدود ۲هزار میلیارد تومان اعتبار است. در چنین شرایطی، باید سهم و تعهد هر دستگاه به‌صورت شفاف مشخص شود و نمی‌توان بدون تعیین تکلیف تعهدات و منابع مالی، مسئولیت‌های جدیدی را بر عهده شهرداری گذاشت.

وی افزود: در سال نخست دوره ششم شورای اسلامی شهر، مقبره‌الشعرا همچنان با سازه‌های داربستی باقی مانده بود. در آن مقطع، سردار خرم، استاندار وقت آذربایجان شرقی، از شهرداری درخواست کرد اجرای سقف ضلع شمالی و ساماندهی این بخش را بر عهده بگیرد. بر همین اساس، مقرر شد شهرداری ضلع شمالی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ضلع جنوبی را اجرا کند، اما بخش مربوط به ارشاد عملیاتی نشد و در نهایت شهرداری برای پیشبرد پروژه ضلع جنوبی را هم اجرا کرد.

شهردار تبریز با تأکید بر اینکه طرح ساماندهی مقبره‌الشعرا از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و شهرداری در اجرای آن مشارکت کرده است، گفت: خدمات شهرداری در این مجموعه با هدف پیشبرد امور شهری انجام شده و نباید از این مشارکت، برداشت نادرستی صورت گیرد. در دوره استانداران پیشین نیز درباره این موضوع صورت‌جلساتی تنظیم شد، اما توافق‌ها به نتیجه نهایی نرسید.

وی همچنین با اشاره به وضعیت تالار تئاتر شهر، واقع در مجاورت ساختمان شورای اسلامی شهر تبریز، اظهار کرد: حدود ۱۷ سال است که این مجموعه تعیین تکلیف نشده است. اگر این مجموعه در اختیار شهرداری بود، تاکنون بارها برای تکمیل آن اقدام می‌کردیم و در صورت اجرا نشدن تعهدات، باید امکان تعیین تکلیف قانونی آن نیز وجود داشته باشد.

شهردار تبریز با اشاره به موضوع واگذاری تالار تئاتر شهر به شهرداری افزود: در مقطعی اعلام شد با توجه به سفر رئیس‌جمهور به تبریز، موضوع باید در قالب مصوبه هیئت وزیران تعیین تکلیف و مجموعه به شهرداری واگذار شود. با این حال، واگذاری باید به‌گونه‌ای باشد که شهرداری علاوه بر پذیرش مسئولیت، ناچار به پرداخت هزینه‌ای مضاعف برای این مجموعه نباشد؛ به‌ویژه آنکه مسائل مربوط به مالکیت و حقوق احتمالی اداره کل اوقاف نیز باید پیش از واگذاری روشن شود.

هوشیار با تأکید بر اهمیت تعیین تکلیف حقوقی املاک و پروژه‌های شهری خاطرنشان کرد: نگرانی ما صرفاً درباره همکاری یا عدم همکاری یک دستگاه نیست؛ بلکه باید وضعیت حقوقی زمین، تعهدات دستگاه‌ها و احتمال بروز دعاوی مالکیتی مشخص شود. شهر متعلق به شهروندان است و خدمت به آن وظیفه مدیریت شهری محسوب می‌شود، اما این موضوع نباید به معنای نادیده گرفتن الزامات حقوقی و مالی باشد.

وی در پایان، پیشنهاد خود را برای حل‌وفصل این مسائل، تحویل زمین یک‌هکتاری موردنظر به شهرداری از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارائه تعهد رسمی از سوی اداره کل اوقاف مبنی بر طرح نکردن شکایت عنوان کرد و گفت: انتظار داریم در جریان سفر دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهوری به تبریز، برای حل این مسائل و تعیین تکلیف پروژه‌های بلاتکلیف شهر توجه ویژه‌ای صورت گیرد تا زمینه تکمیل طرح‌ها و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های مضاعف به شهرداری فراهم شود.