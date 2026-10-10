به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار روز شنبه در بازدید از طرح احیای زنگیلی‌ باغ تبریز اظهار کرد: این طرح با هدف بازگرداندن یکی از عناصر ارزشمند باغ‌ شهری تبریز به چرخه فضاهای عمومی شهر در حال اجراست و با شتاب‌ گرفتن عملیات، برای بهره‌برداری از آن تا پایان مهرماه برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: این طرح در زمینی به مساحت ۱۰ هزار مترمربع در خیابان ابوذر لاله اجرا می‌شود و تلاش شده است ضمن ایجاد فضای سبز و تفریحی مناسب برای شهروندان، هویت و پیشینه تاریخی این مجموعه نیز در فرآیند احیا مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اعتبار اختصاص‌ یافته برای اجرای طرح گفت: بیش از یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال برای احیای زنگیلی‌باغ پیش‌بینی شده و عملیات اجرایی آن با هدف ایجاد یک پارک منطقه‌ای با کیفیت و برخوردار از امکانات مناسب برای شهروندان ادامه دارد.

شهردار تبریز با اشاره به پیشینه تاریخی زنگیلی‌باغ خاطرنشان کرد: سابقه این باغ به دوران صفویه بازمی‌گردد از این‌ رو احیای آن صرفاً یک طرح عمرانی و فضای سبز نیست، بلکه اقدامی برای بازخوانی بخشی از هویت تاریخی تبریز و حفظ یادگارهای باغ‌شهری این شهر محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: در طراحی و اجرای طرح تلاش شده است میان نیازهای امروز شهروندان و هویت تاریخی زنگیلی‌باغ پیوند برقرار شود به همین منظور عناصر بصری و المان‌های متناسب با پیشینه تاریخی مجموعه مورد توجه قرار گرفته‌اند تا فضای ایجاد شده صرفاً یک پارک جدید نباشد بلکه روایتگر بخشی از گذشته تبریز نیز باشد.

وی افزود: در بخش‌هایی از دیوارهای این طرح ۷۵ قاب ویژه طراحی و تعبیه شده است که قرار است در هر یک از آنها تصویری از مشاهیر، آثار تاریخی، بناهای شاخص و جاذبه‌های فرهنگی و گردشگری آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، اردبیل و دیگر نقاط آذربایجان به شیوه کاشی‌کاری اجرا و نصب شود.

هوشیار اظهار کرد: این قاب‌ها علاوه بر کارکرد زیبایی‌شناختی به گالری روبازی از تاریخ، فرهنگ و هویت آذربایجان تبدیل خواهند شد گالری‌ که روایت آن نه در فضای بسته موزه بلکه در دل یک باغ شهری و در معرض دید شهروندان شکل می‌گیرد.

وی با بیان اینکه احیای باغ‌های تاریخی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت محیط شهری داشته باشد گفت: زنگیلی‌باغ پس از بهره‌برداری می‌تواند به فضایی برای حضور خانواده‌ها، گردش، تفریح، پیاده‌روی و گذران اوقات فراغت شهروندان تبدیل شود و در کنار آن بخشی از حافظه تاریخی محله لاله را نیز زنده نگه دارد.