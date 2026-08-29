به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست ظهر شنبه در دیدار با شهردار و مدیران شهرداری تبریز که به مناسبت هفته دولت در عمارت تاریخی استانداری آذربایجان شرقی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تعامل میان مدیریت استان و مدیریت شهری اظهار کرد: حل مسائل و مشکلات اساسی تبریز نیازمند همکاری همه دستگاههای اجرایی و خدماتی است.
وی با اشاره به شرایط حساس کشور افزود: در وضعیت کنونی که با شرایطی پیشبینینشده مواجه هستیم، باید آمادگی لازم برای مدیریت شرایط مختلف وجود داشته باشد و دستگاههای مسئول با هماهنگی بیشتری به مسائل شهر رسیدگی کنند.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه مردم تبریز شایسته دریافت بهترین خدمات هستند، گفت: استانداری، شهرداری، فرمانداری و سایر دستگاههای اجرایی باید در کنار یکدیگر برای رفع مشکلات شهر تلاش کنند و تجربه نشان داده است که مسائل در سایه تعامل و همکاری قابل حل هستند.
بازسازی واحدهای آسیبدیده از جنگ تسریع شود
سرمست با قدردانی از عملکرد مجموعه مدیریت شهری در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: کارکنان شهرداری، آتشنشانی، مدیریت بحران و مجموعههای امدادی و خدماتی در آن دوران در کنار مردم بودند و اقدامات مناسبی برای پشتیبانی و خدمترسانی انجام دادند.
وی بر ضرورت تسریع در روند بازسازی واحدهای آسیبدیده و جبران خسارتها تأکید کرد و افزود: تعیین تکلیف سریعتر این واحدها میتواند به افزایش آمادگی شهر برای ارائه خدمات منجر شود.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به رانش زمین در محله ملازینال تبریز گفت: اقدامات انجامشده در این منطقه باید با اجرای کامل مصوبات مربوطه ادامه یابد تا آرامش و امنیت روحی و روانی ساکنان منطقه تأمین شود.
سرمست بر پیگیری جدی موضوع شهرک جوانان نیز تأکید کرد و خواستار تعیین تکلیف این موضوع در کنار مسائل مربوط به ملازینال شد.
شهرداری در مدیریت مصرف انرژی پیشگام باشد
وی با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی، شهرداری را از مجموعههای مهم و اثرگذار در این زمینه دانست و گفت: شهرداری میتواند با پیشگامی در مصرف بهینه انرژی، نقش مؤثری در تحقق سیاستهای دولت و ترویج الگوی صحیح مصرف در میان شهروندان داشته باشد.
سرمست در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از وضعیت مجموعه مقبرهالشعرا اظهار کرد: وضعیت فعلی این مجموعه در شأن تبریز و بزرگان و مفاخری که در آنجا آرمیدهاند، نیست و باید ساماندهی آن با جدیت دنبال شود.
وی از معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خواست با هماهنگی دستگاههای مرتبط، موضوع ساماندهی مقبرهالشعرا را پیگیری و برای بهبود وضعیت این مجموعه اقدام کند.
پروژههای نیمهتمام تبریز تعیین تکلیف شوند
استاندار آذربایجان شرقی همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف پروژههای نیمهتمام شهری تأکید کرد و گفت: برخی از این پروژهها چهره نامناسبی به شهر دادهاند و باید برای تعیین تکلیف آنها تصمیمگیری شود.
وی افزود: در صورت نیاز میتوان موضوع پروژههای نیمهتمام را در کمیسیونهای فوقالعاده بررسی کرد تا تعداد این پروژهها در شهر کاهش یابد.
سرمست با اشاره به تعیین تکلیف موضوع خاوران ۲ اظهار کرد: با یک کار جمعی و حمایت رئیسجمهور، گره ۳۰ ساله این موضوع باز شد و اکنون باید با تسریع در روند تعیین تکلیف و حفظ این دستاورد، رضایتمندی مالکان را استمرار بخشید.
وی برخورد اقناعی با مالکان را برای پیشبرد این موضوع ضروری دانست.
نوسازی ناوگان حملونقل عمومی تبریز شتاب بگیرد
استاندار آذربایجان شرقی نوسازی ناوگان حملونقل عمومی را از نیازهای اساسی تبریز عنوان کرد و گفت: اقدامات انجامشده از جمله پیگیری برای ورود اتوبوسهای برقی قابل تقدیر است، اما برای شهری مانند تبریز باید اقدامات گستردهتری در این زمینه انجام شود.
سرمست افزود: مدیریت استان نیز در زمینه توسعه و نوسازی ناوگان حملونقل عمومی رایزنیهایی انجام داده و از برنامههای شهرداری در این حوزه حمایت میکند.
وی ترافیک را یکی از مشکلات جدی شهر تبریز دانست و اظهار کرد: شهروندان روزانه با گرههای ترافیکی مواجه هستند و حل این مشکل را از مجموعههای مختلف مطالبه میکنند.
استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه مدیریت ترافیک نباید تنها بر عهده یک سازمان باشد، گفت: برای حل این معضل باید دستگاههای مختلف با رویکردی هماهنگ و متفاوت وارد عمل شوند.
توسعه قطار شهری در اولویت باشد
سرمست توسعه قطار شهری تبریز را از اولویتهای مهم مدیریت شهری دانست و افزود: هر میزان سرمایهگذاری در حوزه قطار شهری انجام شود، باز هم برای نیازهای تبریز کافی نیست.
وی با بیان اینکه توسعه مترو میتواند بخشی از مشکل ترافیک شهر را کاهش دهد، خاطرنشان کرد: تکمیل خط دوم متروی تبریز و تسریع در اجرای خط تراموا باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین بر ضرورت برنامهریزی مشترک دستگاهها در حوزه فرهنگ، برگزاری رویدادها و جذب سرمایه تأکید کرد و گفت: رویدادهایی که در تبریز برگزار میشوند باید با هماهنگی دستگاههای مختلف و با هدف ایجاد آثار و دستاوردهای ماندگار برای شهر و استان برگزار شوند.
وی با اشاره به برنامه صداوسیما برای اجرای برنامه «ایران جان» در آذربایجان شرقی و تبریز افزود: انتظار میرود شهرداری تبریز و سایر دستگاههای اجرایی همکاری لازم را برای برگزاری مناسب این برنامه داشته باشند تا تصویری مثبت و شایسته از تبریز و آذربایجان شرقی ارائه شود.
سرمست در پایان تأکید کرد: تبریز برای عبور از مسائل و مشکلات خود بیش از هر چیز به همکاری، تعامل و همافزایی دستگاههای مختلف نیاز دارد و مدیریت استان نیز در این مسیر در کنار شهرداری خواهد بود.
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