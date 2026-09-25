روایت جنگ در شبکه مستند با حبیب احمدزاده؛ از دفاع مقدس تا جنگ ۴۰ روزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، سیصد و سی و هشتمین قسمت از برنامه تلویزیونی «نردبان»، امروز جمعه ۳ مهر روی آنتن شبکه مستند سیما میرود. این قسمت از برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس روی آنتن میرود و نگاهی به پرونده فیلمهای مستند با موضوع جنگ دارد.
حبیب احمدزاده فیلمساز مستند، مهمان این قسمت از «نردبان» است. او در گفتگو با حامد شکیبانیا، درباره جنگ و ساخت فیلم مستند با همین سوژه صحبت و روایتهای متعددی از جنگ تحمیلی تا جنگ ۴۰ روزه رمضان را بیان میکند.
در بخش دیگری از برنامه این هفته، برشی از فیلم مستند «فرشتگان میناب هنوز حاضرند» پخش میشود. این فیلم مستند به بهانه آغاز سال تحصیلی، نگاهی متفاوت به شهدای دانشآموز میناب دارد. در این بخش همچنین گزارش شبکه آساهی ژاپن از حضور پدر و مادر ماکان نصیری در هیروشیما پخش میشود. ماکان نصیری یکی از شهدای مدرسه میناب است که توسط موشکهای آمریکایی به شهادت رسید و هیچ قطعهای از پیکرش پیدا نشد تا پدر و مادرش هنوز داغدار فرزندشان باشند.
در «نردبان» این هفته، بخش «عکاس مستند» اختصاص به مروری بر آثار ترنت پارک عکاس فرانسوی دارد و کارگاه تجربه نیز با صحبتهای کن برنز فیلمساز آمریکایی روی آنتن میرود. در بخش «پیشنهاد تماشای فیلم مستند» نیز فیلم مستند اندورنس بررسی میشود. این فیلم مستند روایت سرنوشت یک کشتی در آبهای سرزمین جنوبی است.
برنامه تلویزیونی «نردبان» تلاش میکند با نگاهی تخصصی به فیلم و عکس مستند، مروری بر آثار ایرانی و خارجی این حوزه داشته باشد. این برنامه با اجرای حامد شکیبانیا، کارگردانی و تهیهکنندگی اصغر احمدپور و فاطمه بوربور جمعهها ساعت ۱۸:۳۰ روی آنتن شبکه مستند میرود و بازپخش آن شنبهها ساعت ۰۰:۰۰ و ۱۴:۳۰ است.
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