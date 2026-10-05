به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه بخش بین‌الملل و فیلم کوتاه سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان شامگاه دوشنبه برگزار شد و برگزیدگان بخش‌های مختلف این رویداد سینمایی جوایز خود را دریافت کردند.



در بخش فیلم کوتاه داستانی، پروانه زرین بهترین فیلم کوتاه داستانی به ایوب گلکار برای کارگردانی فیلم مکانیک رسید. این فیلم در میان نامزدهای این بخش در کنار آثاری همچون بچه‌های بهشت به کارگردانی گیتا فیضی، سوکولو به کارگردانی مانا پاک‌سرشت و ماکان به کارگردانی محمدحسین عباسی قرار داشت.



در بخش فیلم مستند کوتاه، پروانه زرین بهترین فیلم مستند کوتاه به حدیث جان بزرگی برای کارگردانی و تهیه‌کنندگی مستند کوه راستین تعلق گرفت. برای کیان به کارگردانی و تهیه‌کنندگی سارا طالبیان و روایت میناب به کارگردانی و تهیه‌کنندگی امیراطهر سهیلی، ظهیرالمهدی مقدس و سعید ملتجی دیگر نامزدهای این بخش بودند.



در بخش فیلم پویانمایی کوتاه نیز پروانه زرین بهترین فیلم پویانمایی کوتاه به آمنه اربابون و امیر مهران برای کارگردانی شیشه‌ای در قلب من اهدا شد. تهیه‌کنندگی این اثر را علی قربانی و امیر مهران بر عهده داشته‌اند.



همچنین در بخش بهترین فیلم پویانمایی کوتاه سریال، پروانه زرین به آرش رازانی و آبتین یغماییان برای کارگردانی ساعت پویا (راز صندوق) رسید. تهیه‌کنندگی این اثر بر عهده آبتین یغماییان بوده است.



در بخش هوش مصنوعی کوتاه نیز پروانه زرین بهترین فیلم هوش مصنوعی کوتاه به کاوه کنعانی برای کارگردانی فیلم زومپیا اهدا شد. تهیه‌کنندگی این اثر را میثم نورانی بر عهده داشته است. بستنی شور به کارگردانی مهدی جعفری و تهیه‌کنندگی میثم نورانی دیگر نامزد این بخش بود.



در بخش جایزه ویژه شهدای میناب نیز محمدحسین عباسی و حامد یامین‌پور برای کارگردانی و تهیه‌کنندگی فیلم ماکان مورد تقدیر قرار گرفتند.



در بخش بین‌الملل نیز جایزه بهترین فیلم کوتاه به ایوب گلکار برای فیلم مکانیک اختصاص یافت.



همچنین علیرضا محمدسلیمانی برای بازی در فیلم پوچ موفق به دریافت جایزه بهترین بازیگر فیلم بلند شد.



به این ترتیب، فیلم مکانیک ساخته ایوب گلکار با دریافت جایزه بهترین فیلم کوتاه بخش بین‌الملل و پروانه زرین بهترین فیلم کوتاه داستانی، یکی از آثار شاخص این دوره از جشنواره در بخش فیلم کوتاه بود

