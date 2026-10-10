به گزارش خبرنگار مهر، جمشید قائم‌مقام صبح شنبه در جمع فعالان اقتصادی و صادرکنندگان گلستان با اشاره به نقش‌آفرینی بازرگانان ایرانی در شرایط دشوار کشور اظهار کرد: شرافت واقعی زمانی معنا پیدا می‌کند که افراد در موقعیت‌های حساس، منافع جمعی و مصالح کشور را بر منافع شخصی ترجیح دهند.

وی با اشاره به سفرهای تجاری فعالان اقتصادی به کشورهای حوزه اوراسیا افزود: در شرایطی که امکان بازگشت برخی تجار به کشور وجود داشت، شماری از فعالان اقتصادی با وجود دشواری‌ها به فعالیت‌های خود ادامه دادند که این رویکرد نشان‌دهنده تعهد آنان به ایران است.

نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ایران را باید خانواده‌ای بزرگ دانست و حفظ منافع و سربلندی آن نیازمند مسئولیت‌پذیری، تخصص و رعایت عدالت در عملکرد همه افراد است.

ظرفیت‌های گلستان نیازمند بهره‌برداری مؤثرتر است

قائم‌مقام با بیان اینکه گلستان از ظرفیت‌های اقتصادی قابل توجهی برخوردار است، گفت: با وجود این توانمندی‌ها، بخش مهمی از ظرفیت‌های استان همچنان بالفعل نشده و لازم است عملکردها و تصمیم‌گیری‌های گذشته با نگاهی واقع‌بینانه مورد بازنگری قرار گیرد.

وی با انتقاد از تصمیم‌های مقطعی و استفاده ناکافی از فرصت‌های موجود اظهار کرد: با وجود تغییر دولت‌ها در سال‌های گذشته، شرایط اقتصادی استان به سطح مورد انتظار نرسیده است و باید بررسی کرد چه موانعی مانع استفاده مناسب از ظرفیت‌های تولیدی، تجاری و انسانی گلستان شده‌اند.

این نماینده مجلس با اشاره به وجود بازارهای هدف برای محصولات ایرانی در کشورهای همسایه خاطرنشان کرد: کشورهای پیرامونی متقاضی محصولات تولیدی ایران هستند و گلستان نیز از ظرفیت‌های مناسبی در زمینه تولید محصولات راهبردی و توسعه تجارت برخوردار است؛ ازاین‌رو، شناسایی موانع و فراهم‌کردن زمینه فعالیت مؤثر تولیدکنندگان و صادرکنندگان باید در اولویت قرار گیرد.

قائم‌مقام تأکید کرد: برخورداری از نیروهای متخصص و نخبگان اقتصادی زمانی به توسعه منجر می‌شود که زمینه فعالیت و نقش‌آفرینی آنان فراهم باشد و تصمیم‌گیری‌ها نیز بر اساس ظرفیت‌ها و نیازهای واقعی استان انجام شود.

وی با ابراز امیدواری نسبت به بهبود شرایط اقتصادی کشور گفت: باید از ظرفیت‌های موجود برای تقویت تولید و تجارت استفاده کرد و امیدوار بود با فراهم‌شدن شرایط مناسب، مرزهای کشور بار دیگر باز شوند و فرصت‌های تازه‌ای برای توسعه مبادلات تجاری فراهم آید.