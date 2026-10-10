به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه روز ملی صادرات، بررسی چالش‌ها و موانع پیش‌روی تجار، تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است؛ فعالانی که در کنار محدودیت‌های ناشی از شرایط اقتصادی، با تعدد سامانه‌های تجاری، پیچیدگی فرآیندهای اداری، مقررات متعدد و دشواری‌های مربوط به تأمین مواد اولیه و بازگشت ارز مواجه هستند. در همین راستا، بررسی مطالبات فعالان اقتصادی و راهکارهای تسهیل تجارت خارجی می‌تواند تصویری روشن‌تر از مهم‌ترین مشکلات صادرکنندگان و مسیرهای پیش‌روی تجارت کشور ارائه دهد.

در این رابطه کامبیز میرکریمی، عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه، با تأکید بر ضرورت تسهیل فضای کسب‌وکار، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شرکت‌های تولیدکننده به‌شدت تحت فشار هستند و یکی از موضوعاتی که همچنان حل نشده، تعدد سامانه‌های آنلاین است. هنوز سامانه‌های متعددی در دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف وجود دارد که باید تعداد آنها کاهش پیدا کند.

وی افزود: این اقدامی است که بسیاری از کشورهایی که اقتصاد آزاد و رقابتی را دنبال کرده‌اند، انجام داده‌اند و در شرایط فعلی نیز باید همین مسیر دنبال شود. اینکه بگوییم چون شرایط جنگی است، بنابراین اقتصاد نیز باید دستوری شود، رویکردی کاملاً اشتباه است.

عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه ادامه داد: برخی می‌گویند چون شرایط جنگی است، اقتصاد باید دستوری شود؛ در حالی که این رویکرد مانند آن است که فردی تب کرده باشد و به دلیل بیماری، تصور کنیم باید شرایط طبیعی بدن او را کنار بگذاریم. چنین چیزی امکان‌پذیر نیست و این مسیر، مسیر درستی نیست.

همزمان باید با تورم و رکود مقابله کرد

وی تصریح کرد: از یک سو باید ریاضت اقتصادی داشته باشیم تا تورم مهار شود، از سوی دیگر، تنها راه مقابله با رکود این است که همزمان با اجرای سیاست‌های ریاضتی، هزینه‌های دولت، به‌ویژه هزینه‌های مرتبط با انرژی، کاهش یابد تا ضمن کنترل تورم، کسری بودجه دولت نیز مهار شود.

میرکریمی افزود: دولت نباید کسری بودجه خود را پولی‌سازی کند. از سوی دیگر، برای مقابله با رکود، حتماً باید سیاست‌های تسهیل‌کننده در نظر گرفته شود. ما همزمان با دو وضعیت رکود و تورم مواجه هستیم و برای عبور از رکود تورمی، باید سامانه‌های زائد تعطیل، فضای اقتصادی آزاد و بخش رکودی اقتصاد نیز درمان شود.

وی گفت: باید ساختاری ایجاد شود که اختیارات لازم، حتی فراتر از اختیارات پیش‌بینی‌شده در قوانین موجود، و با پشتوانه بالاترین مقامات کشور را داشته باشد تا بتواند قوانین مزاحم و مخل کسب‌وکار را به‌صورت موقت کنار بگذارد و در ادامه، زمینه اصلاح این قوانین فراهم شود.

ضرورت بازنگری در سامانه‌های تجاری

این فعال اقتصادی یادآور شد: ما اکنون با شرایط رکود تورمی مواجه هستیم و درمان آن نیز باید به‌صورت همزمان دنبال شود. فضای کسب‌وکار باید به‌سرعت تسهیل و سامانه‌ها نیز یکپارچه شوند.

میرکریمی افزود: تمام این سامانه‌ها با عنوان تسهیل تجارت ایجاد شده‌اند، اما عملاً به جای تسهیل، تعداد آنها افزایش یافته تا کنترل دستگاه‌های دولتی بر تجارت بیشتر شود. در واقع، عنوان «سامانه‌های کنترل‌گر» برای آنها مناسب‌تر از سامانه‌های تسهیل تجاری است.

وی تصریح کرد: در تمام دنیا، این سامانه‌ها تحت عنوان «پنجره واحد» و در چارچوب «تسهیل تجاری» تعریف می‌شوند، اما سامانه‌های موجود در ایران عملاً تسهیل چندانی ایجاد نمی‌کنند در تمام دنیا، این سامانه‌ها تحت عنوان «پنجره واحد» و در چارچوب «تسهیل تجاری» تعریف می‌شوند، اما سامانه‌های موجود در ایران عملاً تسهیل چندانی ایجاد نمی‌کنند و باید با همین هدف و رویکرد، بازنگری اساسی در آنها صورت گیرد.

عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه تأکید کرد: این بازنگری باید به‌گونه‌ای انجام شود که هم اقتصاد از رکود خارج شود و هم دولت بتواند سیاست‌های انقباضی خود را برای مهار تورم دنبال کند.

میرکریمی در پایان هشدار داد: اگر این اقدامات انجام نشود، تجار به سمت شرایط سختی حرکت خواهند کرد و در این زمینه شکی وجود ندارد. البته ابزارهای لازم برای جلوگیری از این وضعیت وجود دارد و زیرساخت‌های کشور نیز فراهم است؛ بنابراین تنها چیزی که نیاز داریم، اراده برای انجام این اصلاحات در سطوح بالای تصمیم‌گیری کشور است.