عیسی سنگدوینی رئیس هیئت والیبال فراجا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، طی حکمی عیسی سنگدوینی را به‌عنوان رئیس هیئت والیبال فراجا منصوب کرد.

سنگدوینی از چهره‌های شناخته‌شده والیبال استان گلستان است که سابقه ریاست هیئت والیبال استان، سرمربیگری تیم ملی والیبال جوانان ایران و هدایت تیم‌های باشگاهی در لیگ برتر کشور را در کارنامه دارد.

وی همچنین در سال‌های فعالیت خود به‌عنوان بازیکن و مربی در سطح ملی و باشگاهی حضور داشته و در زمینه شناسایی و پرورش استعدادهای والیبال استان گلستان فعالیت کرده است.