تجهیز ۸۳۰ خانه ورزش روستایی در استان اصفهان

مهدی اسدی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:روز روستا را به تمام روستاییان تبریک می‌گویم، از سال ۱۳۹۳ به تجهیز خانه‌های روستایی را استارت زدیم که اولین مورد در کاشان بود.

وی افزود: تا این لحظه از ۹۷۰ روستایی که ثبت شده و دارای دهیاری است، ۸۳۰ روستا تجهیز شده است، به همت مسئولان از جمله استاندار امسال ۱۱۰ خانه دیگر تجهیز خواهد شد.

اسدی تصریح کرد: اگر در روستاهایی که خانه روستایی ندارند، دهیاران محوطه‌ای حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ متری را به ما اختصاص دهند، ما آن مکان را تجهیز خواهیم کرد و این امر به صورت رایگان خواهد بود؛ این اقدامات البته در سطح استان با مشارکت دهیاری‌ها و ادارات مربوطه انجام می‌شود.

رئیس هیأت ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی استان اصفهان گفت: ۸ تا ۹ میلیارد تومان هزینه این تجهیزات می‌شود، می‌توانیم تا پایان همین امسال با همکاری دهیاری‌ها خانه‌های روستایی در سطح استان را تکمیل کنیم؛ این شرایط به شکلی فراهم می‌شود که هیچ هزینه‌ای برای دولت ندارد.

وی ادامه داد: از حمام‌های قدیمی و مدارسی که دیگر استفاده نمی‌شد بهره گرفتیم؛ چند رشته ورزشی را پوشش می‌دهد، تاتمی برای ورزش‌های رزمی داریم، تنیس روی میز، فوتبال دستی و شطرنج از جمله این رشته‌ها هستند.

اسدی تصریح کرد: تعامل با هیات ورزش‌های همگانی یک مربی هم برای هر روستا در نظر گفته شده است؛ از تمامی ارگان‌ها از اداره کل ورزش و جوانان گرفته تا استانداری تشکر می‌کنم که به ما در این راه کمک می‌کنند.

رئیس هیأت ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی استان اصفهان با بیان این که هر شهرستان یک جشنواره فلسفه‌ای است که جشنواره حرکت و برکت را شکل می‌دهد، خاطرنشان کرد: تا الان ۷ جشنواره حرکت و برکت برگزار شده است، این جشنواره تلفیقی از بازارچه محلی، صنایع دستی، غذاهای محلی، ترویج فرهنگ پوشش محلی، بازی‌های بومی و محلی و موسیقی‌های سنتی است.

وی افزود: تا پایان سال در هر یک از شهرستان‌ها حداقل یک جشنواره خواهیم داشت؛ چام پرچم در کل کشور در حال برگزاری است و رشته‌های دو و میدانی، هفت‌سنگ، چوب‌کشی، مینی‌فوتبال و والیبال ۴ نفره را شامل می‌شود.

اسدی در پایان گفت: اصفهان در تاریخ ۱۹ مهر میزبان مسابقات والیبال ۴ نفره زنان و در تاریخ ۲۷ مهر نیز مسابقات آقایان برگزار می‌شود؛ جام توانا را در بعضی از روستاهایی که بعضی از ساکنین درگیر اعتیاد به مواد مخدر بودند را برگزار کردیم، جشنواره سرو را برای سالمندان را داریم، مسابقات کم‌بینایان و نابینایان را بهزیستی داشتیم.