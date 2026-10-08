به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فروتن اظهار کرد: دومین دوره مسابقات ورزشی بانوان سازمان، شانزدهم مهرماه با حضور طاهره قیومی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور بانوان و مصطفی اکبرپور، مدیرکل سرمایه انسانی و تأمین تجهیزات سازمان دامپزشکی کشور، برگزار شد.

وی افزود: حدود ۸۱ بانوی منتخب از ادارات کل دامپزشکی استان‌های کشور در این دوره حضور دارند که تعداد آنان نسبت به دوره نخست، ۲۱ نفر بیشتر شده است.

فروتن با تشریح رشته‌های این دوره گفت: بانوان در چهار رشته تنیس روی میز، شطرنج، آمادگی جسمانی و تیراندازی به رقابت می‌پردازند. مسابقات آمادگی جسمانی در دو رده سنی کمتر از ۳۵ سال و بالاتر از ۳۵ سال برگزار می‌شود و برگزاری مرحله نهایی رقابت‌ها برای بعدازظهر شانزدهم مهرماه پیش‌بینی شده است.

رئیس تربیت‌بدنی سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به تجلیل از بانوان افتخارآفرین در مراسم افتتاحیه بیان کرد: در این آیین، از زهرا رحیمی، داور بین‌المللی فوتسال و منتخب قضاوت در بازی‌های المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ که آبان‌ماه در سنگال برگزار می‌شود، تقدیر شد. همچنین نادیا صدقیانی، دارنده مقام نخست مسابقات شطرنج سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی، مورد تجلیل قرار گرفت.

وی درباره برنامه مسابقات آقایان اظهار کرد: در ادامه تقویم ورزشی سازمان، برگزاری مسابقات تنیس روی میز و شطرنج آقایان در ماه آینده پیش‌بینی شده است. رقابت‌های فوتسال کارکنان دامپزشکی استان‌ها نیز با حضور ۱۲ تیم صعودکرده به مرحله بعد دنبال می‌شود و مسابقات والیبال با شرکت شش تیم از سراسر کشور برگزار خواهد شد.

فروتن از توسعه برنامه‌های ورزش همگانی خبر داد و گفت: در کنار فعالیت‌های ورزشی کارکنان زن و مرد، مقرر شده است در آینده نزدیک، مسابقات ویژه فرزندان دختر و پسر کارکنان در سطح استان‌ها برگزار شود تا نفرات برتر برای حضور در رقابت‌های ملی شناسایی شوند.

طاهره قیومی مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور بانوان در این مراسم بر ارتقای ورزش بانوان در مجموعه وزارتخانه تأکید کرد.

مصطفی اکبرپور، مدیرکل سرمایه انسانی و تأمین تجهیزات سازمان دامپزشکی کشور نیز با تأکید بر حمایت و تقویت فعالیت‌های ورزشی، نهادینه‌شدن ورزش در سازمان را مورد توجه قرار داد.عنوان رویداد داکار در متن به «بازی‌های المپیک جوانان» اصلاح شد.