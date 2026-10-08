به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائم‌پناه صبح پنجشنبه در حاشیه آیین افتتاح مدرسه شهید امیر سرتیپ علی پیری اردبیل در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: باید دانش‌آموزان ما دانا و توانا شوند و یکی از اصلی‌ترین مکان‌هایی که می‌تواند به دانش‌آموزان دانایی بیاموزد و یادگیری را آموزش دهد، مدرسه است.

وی افزود: به همین دلیل، دکتر پزشکیان اولویت نخست خود را نهضت مدرسه‌سازی قرار داد. این مدرسه‌ای که افتتاح شد، ظرف یک سال با کمک خیرین، نهادهای مردمی و دولت ساخته شده است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به تغییر شیوه‌های آموزشی تصریح کرد: یکی دیگر از روش‌های مهم، شیوه آموزشی است. امروز دیگر کلاس‌ها مانند گذشته با تخته سیاه، تخته سبز، گچ و تخته‌پاک‌کن اداره نمی‌شود، بلکه با روش‌های مدرن و جدید و از طریق اسلاید و پاورپوینت به دانش‌آموزان درس داده می‌شود که قطعاً میزان فراگیری آنان بالاتر خواهد بود.

قائم‌پناه ادامه داد: همه این اقدامات برای آن است که ایران پیشرفته را شاهد باشیم؛ پیشرفت ایران مدیون آموزش‌وپرورش پیشرفته است. ان‌شاءالله همه ما بتوانیم با تربیت خوب دانش‌آموزان، ایران را روز به روز قوی‌تر و آبادتر کنیم.

وی یکی از نکات مثبت این مدرسه را استفاده از پنل‌های خورشیدی عنوان کرد و گفت: با توجه به ناترازی انرژی، این مدرسه نیز پنل خورشیدی دارد. زمین ورزشی، امکانات ورزشی از جمله زمین والیبال و کلاس‌های مناسب نیز در این مدرسه پیش‌بینی شده است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: این مدارس مستحکم هستند و فضای خوبی برای آموزش‌وپرورش دانش‌آموزان فراهم شده است. پنل خورشیدی نیز هم برای رفع ناترازی انرژی و هم برای آنکه دانش‌آموزان از روز نخست بیاموزند که محیط زیست را حفظ کنند، مورد استفاده قرار گرفته است؛ چرا که پنل خورشیدی یکی از بهترین روش‌های تأمین انرژی بدون آلودگی هواست.