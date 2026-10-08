به گزارش خبرنگارمهر،سید مهدی حسینی بعدازظهر پنجشنبه در مراسم روز ملی عشایر. روستا بخش نوبران ،توسعه زیرساخت‌های ورزشی و تفریحی را بخشی از فرآیند ارتقای کیفیت زندگی در مناطق روستایی دانست و اظهار کرد: روستاها تنها محل سکونت نیستند و برای حفظ پویایی اجتماعی و افزایش رضایتمندی ساکنان، باید از مجموعه‌ای متنوع از امکانات و خدمات برخوردار باشند.

فرماندار ساوه افزود: ایجاد فضاهای ورزشی مناسب، به‌ویژه برای نوجوانان و جوانان، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به افزایش نشاط اجتماعی، تقویت تعاملات میان مردم و ایجاد محیطی سالم برای گذران اوقات فراغت منجر شود.

حسینی با اشاره به افتتاح مجتمع ورزشی مزلقان گفت: این پروژه صرفاً یک مجموعه ورزشی نیست، بلکه نمونه‌ای از یک کار جمعی و مشارکتی است که در آن مردم، خیرین، دهیاری، شورای اسلامی روستا و دستگاه‌های اجرایی هر کدام بخشی از مسئولیت اجرای طرح را بر عهده گرفته‌اند.

حسینی ادامه داد: مشارکت مردم در اجرای پروژه‌های عمرانی، ارزش این طرح‌ها را دوچندان می‌کند؛ چراکه زمانی که مردم در شکل‌گیری یک پروژه نقش داشته باشند، علاوه بر احساس تعلق بیشتر نسبت به آن، زمینه برای نگهداری و بهره‌برداری مطلوب‌تر از ظرفیت ایجادشده نیز فراهم خواهد شد.

وی با قدردانی از خیرین و اهالی روستای مزلقان اظهار کرد: اختصاص زمین از سوی خیرین و همراهی اهالی در تأمین بخشی از هزینه‌های پروژه نشان‌دهنده ظرفیت بالای مشارکت اجتماعی در روستاهاست. این ظرفیت باید به عنوان یک سرمایه اجتماعی مورد توجه قرار گیرد و در اجرای طرح‌های مختلف توسعه‌ای مورد استفاده قرار گیرد.

فرماندار ساوه با بیان اینکه دولت به تنهایی نمی‌تواند تمامی نیازهای زیرساختی مناطق روستایی را پوشش دهد، گفت: استفاده از ظرفیت خیرین، معتمدان، شوراهای اسلامی، دهیاری‌ها و مشارکت عمومی مردم می‌تواند به شکل قابل توجهی روند اجرای پروژه‌ها را سرعت ببخشد و منابع محدود دولتی را نیز هدفمندتر کند.

حسینی افزود: روستاهای شهرستان ساوه از ظرفیت‌های مختلفی برخوردارند و برنامه‌ریزی برای توسعه آنها باید بر اساس شرایط، ظرفیت‌ها و نیازهای هر روستا انجام شود. در این میان، موضوعاتی مانند راه، آب، فاضلاب، آسفالت، فضای سبز، امکانات ورزشی و سایر خدمات عمومی باید متناسب با اولویت‌های هر منطقه دنبال شود.

وی گفت: اجرای پروژه‌های عمرانی نباید صرفاً به ساخت یک طرح و بهره‌برداری از آن محدود شود، بلکه باید کیفیت اجرا، نحوه بهره‌برداری، نگهداری و استمرار خدمات نیز مورد توجه قرار گیرد تا منابع هزینه‌شده بتواند در بلندمدت برای مردم ارزش‌آفرینی کند.

فرماندار ساوه همچنین با اشاره به ضرورت توجه به نسل جوان گفت: هر اندازه امکانات مناسب‌تری برای فعالیت‌های ورزشی، فرهنگی و اجتماعی جوانان در روستاها ایجاد شود، زمینه برای افزایش نشاط عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی نیز فراهم خواهد شد.

حسینی تصریح کرد: سیاست مدیریت شهرستان بر این است که روند توسعه زیرساخت‌ها در روستاها با جدیت ادامه پیدا کند و پروژه‌ها بر اساس مطالبات و نیازهای واقعی مردم اولویت‌بندی شوند. در این مسیر، همراهی مردم و مشارکت خیرین می‌تواند مکمل ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی باشد.

سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد تومانی برای احداث مجتمع ورزشی مزلقان

رئیس شورای اسلامی روستای مزلقان، نیز درباره مشخصات این پروژه اظهار کرد: مجتمع چندمنظوره ورزشی روستا در زمینی به مساحت حدود سه هزار مترمربع احداث شده و دارای فضاهای ورزشی برای فوتسال، والیبال و بدمینتون است.

احمدرضا خاکپور ارزش زمین این مجموعه را حدود ۱۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: زمین پروژه توسط خیرین و معتمدان روستا تأمین و اهدا شده و برای احداث و تکمیل مجموعه نیز حدود پنج میلیارد تومان هزینه شده است.

وی افزود: حدود ۷۰۰ میلیون تومان از هزینه‌های پروژه با حمایت نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی و از محل اعتبارات وزارت ورزش تأمین شده و حدود سه میلیارد تومان نیز از محل اعتبارات دهیاری و با حمایت بخشداری اختصاص یافته است. بخش دیگری از هزینه‌ها نیز با مشارکت و خودیاری اهالی روستا تأمین شده است.

رئیس شورای اسلامی مزلقان با اشاره به وضعیت پیشین روستا گفت: مزلقان در گذشته از فضای ورزشی مناسب برخوردار نبود و سرانه ورزشی آن تقریباً صفر بود. همچنین روستا فاقد پارک مناسب بود و از نظر برخی زیرساخت‌های عمومی با کمبودهایی مواجه بود.

وی ادامه داد: طی سه تا چهار سال اخیر با همراهی دهیاری، بخشداری، مسئولان شهرستان، خیرین و اهالی، اقدامات مختلفی برای توسعه زیرساخت‌های روستا انجام شده و در نتیجه این اقدامات، سرانه فضای مورد استفاده مردم از وضعیت بسیار پایین گذشته به حدود ۲.۵ مترمربع برای هر نفر افزایش یافته است.

خاکپور بیان کرد: بهره‌برداری از مجتمع ورزشی مزلقان می‌تواند نقش مهمی در افزایش نشاط اجتماعی و فراهم کردن زمینه فعالیت ورزشی برای جوانان و نوجوانان روستا داشته باشد و امیدواریم روند توسعه امکانات عمومی روستا در سال‌های آینده نیز ادامه پیدا کند.